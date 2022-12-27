في عزومة الكريسماس.. أكبر تجمع عائلي للمصريين بكاليفورنيا

تجمع أكثر من ١٦٠ شخصًا يمثلوا ٥٨ أسرة مصرية مقيمة في مقاطعة أورانج كونتى بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم الكريسماس، ذلك فى مايل سكوير بارك mile square park فى جو عائلي رائع، في سابقة هى الأولى من نوعها.



جاء ذلك بدعوة من فادي يوسف منظم الحفل جميع من شارك فى الرحلات التى نظمها طيلة هذا العام ولاقى الامر قبول الكثير من الأسر والأفراد من الجالية المصرية بكالفورنيا، باستثناء البعض الذين اعتذروا بسبب التزامهم المسبق مع مشاركة مميزة لشخصيات عامة بالمجتمع على كافة المستويات التجارية و الفنية والرياضية.



وألقت معالى السفيرة الرائعة لمياء مخمير قنصل مصر السابق بلوس أنجيلوس كلمة تحية للحضور عبر الهاتف لتعذر مشاركتها والتى أسعدت الجميع بكلماتها الرقيقة والنبيلة مع وعدها بالمشاركة في التجمعات القادمة.

وحضر المدعوون بماكولات شرقية من أصناف سمك وحلويات ومشروبات ليتشارك الكل فى العيش والملح بينهم كما يقال بالعامية المصرية مع الحرص على النظام بينهم.

وبدأ سانتا كلوز أو بابا نويل بحمل حقيبة كبيرة تحتوى العديد والعديد من الهدايا للأطفال وشيوكلات وحلوى تشارك الكبار معهم فيها في أجواء من السعادة والفرحة بتلك المناسبة، ثم أخذ مع كل أسرة وفرد صور تذكارية.



واختتم الحفل العائلى مع ظلام الليل على أتفاق تكرار هذا التجمع، ومشاركة ضيوف جدد يوم ٨ يناير القادم، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك كرد فعل لسعادتهم بهذا اليوم الرائع.