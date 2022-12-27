البابا ثيؤدوروس لرئيس أساقفة قبرص الجديد: يدعمكم الرسول برنابا

انتُخِب المتروبوليت جورجيوس، مطران بافوس السابق، رئيساً لأساقفة نيا جستنياني وكل قبرص، ووفقاً لذلك أرسل البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا رسالة التهنئة البطريركية.

وقال البابا في رسالته: “صاحب الغبطة رئيس أساقفة نيا جستنيانا وجميع قبرص، في المسيح الله، الذي أحبنا كثيرًا ونشتاق إليه، يا أخي وشريكنا في خادم تواضعنا، السيد جورجيوس، صاحب الغبطة أخي في الرب نهنئكم بفرح”.

وأضاف: “وصل خبر انتخابنا للعرش الشهير للكنيسة الرسولية في قبرص مثل صباح مشع في أرض النيل وفي سمعنا، مما جعلنا سعداء شخصياً للغاية، فضلاً عن التسلسل الهرمي وميراثه. بكنيسة القديس مرقس، تهتف مستحق!”.

وتابع: “يشير انتخابكم الإلهي إلى مشاعر ميمونة، فقد خلفتم سلفًا رائعًا ومحبوبًا للغاية وأبًا روحيًا، هو رئيس الأساقفة خريسوستوموس الثاني ، الذي لم يرقد منذ فترة طويلة. بل بالأحرى أنكم اعتلتم العرش التاريخي للرسول برنابا، الذي نصلي له بإخلاص أن تدعمكم شفاعته وبركاته في المهمة السامية والثقيلة المتمثلة في توجيه كنيسة جزيرة قبرص المقدسة”.

واختتم: “بالإضافة إلى كل هذا، متمنين من صميم قلوبنا أن تكون رئيستكم طويلة ومزدهرة ومثمرة، متمتعين بصحة جيدة لمجد الله. وشكرًا للشعب القبرصي الورع والمحبوب، نحتضنك أيضًا بقبلة مقدسة، لكم منا”.