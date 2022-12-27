«قومى المرأة» ببنى سويف يدشن حملة طرق الأبواب «احميها من الختان»

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة في بنى سويف، تدريب لرئدات المجلس والشابات المتطوعات والقيادات الدينية المشاركين في حملة طرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان" والتي ستعقد بالتوازى خلال الفترة من 27 إلى 29 ديسمبر 2022 بجميع محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث.

وقالت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، إن التدريب استهدف 58 من بينهم 49 رائدة، وشابة متطوعة و 8 قيادات دينية، حيث تم تعريفهم برسائل الحملة الخاصة بتجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذه لردع المخالفين، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان، وكذلك الرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية.

شارك في التدريب نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمراه ببني سويف، والدكتورة هدى صموئيل إخصائي النسا والتوليد، والدكتور مصطفى كمال مدير إدارة الوعظ بمديرية الأوقاف، ومحمد جمال محامى مكتب شكاوى المرأة، والدكتورة الزهراء محمود عضو الفرع.

وفي سياق آخر، ناقش بلال حبش نائب المحافظ، خطة تفعيل محور"التدريب من أجل التوظيف" بقرى المحافظة ضمن محاور وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي، بحضور نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، وحنان الدرباشي مدير مكتب مصر الخير ببني سويف، وعلي محمد متولي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

ويقوم المجلس القومي للمرأة على توعية الشباب ليعيدوا اكتشاف أنفسهم، وإعادة النظر في بعض المفاهيم الخاصة بربط فرص وسوق العمل بالدراسة والتعليم، وهو ما يضع أقدامهم على بداية المسار الصحيح نحو العمل الحر وريادة الأعمال وإقامة المشروعات، وأهمية الإبداع والابتكار، والتمكين الاقتصادي، وكذلك التدريب على كيفية البدء في عمل مشروع والتخطيط المالي والإداري، وتنفيذ التمكين الاقتصادي من خلال مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، وغيرها من الجهات ذات الصلة.