الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب يتجه إلى تشديد العقوبات مع ظاهرة التشهير عبر المواقع الإلكترونية

المواقع الإلكترونية
المواقع الإلكترونية

أكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، أنه سيتم التعامل بنوع من "التشدد" مع ظاهرة التشهير عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الحديثة، مؤكدًا أن "كرامة الإنسان وحياته الحميمة مقدسة ولا يجوز المساس بها".

وأشار وهبي في إجابة على سؤال بمجلس النواب حول "ظاهرة التشهير الإلكتروني بالمغرب"، إلى أن محكمة النقض أصدرت الأسبوع الماضى حكمًا اعتبرَه "خطوة إيجابية كبيرة"، حيث نصّ في تعليله على أن ما يصدر في وسائل التواصل الاجتماعي لا تنطبق عليه مقتضيات قانون الصحافة والنشر بل مقتضيات القانون الجنائي.

ويرى الوزير أن هذا الاجتهاد "سيدفع النيابة العامة نحو التوجه لتطبيق القانون الجنائي على وسائل التواصل الاجتماعي"، لافتًا أيضًا إلى أن مشروع القانون الجنائي الذي ستتم إحالته قريبا على المؤسسة التشريعية يتضمن مقتضيات "تشدد العقاب على الممارسات التي تمس بحريات الناس".

وأضاف وزير العدل المغربي بأنه تم التوقيع السنة الماضية على اتفاقية بودابست المتعلقة بمحاربة الجريمة الإلكترونية والتي تعد ملزمة في هذا المجال.

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