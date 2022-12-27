الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صافرات الإنذار تدوى فى عدة مناطق بأوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في منطقتي دنيبروبتروفسك وخاركوف بأوكرانيا، مساء اليوم الاثنين، وفقًا لخريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية.


كما دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه.


بدأت روسيا ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي، حيث نفذت الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

 

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.


وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 27-12-2022

أدعية وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 27-12-2022

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 27-12-2022

مجلة عالمية: مصر حققت إنجازات كبيرة فى سوق الهيدروجين الأخضر

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 27-12-2022

«قومى المرأة» ببنى سويف يدشن حملة طرق الأبواب «احميها من الختان»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

رجول لا مؤاخذة الفراخ!

ماجد حبته

اقتصاد مصر الرقمى

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مناورة روتينية أم تهديد: الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية على الحدود اللبنانية

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا