صافرات الإنذار تدوى فى عدة مناطق بأوكرانيا

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في منطقتي دنيبروبتروفسك وخاركوف بأوكرانيا، مساء اليوم الاثنين، وفقًا لخريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية.



كما دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه.



بدأت روسيا ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي، حيث نفذت الضربات على مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.



وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.



