زيلينسكى: نعول على مشاركة الهند فى تنفيذ صيغة إحلال السلام بأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، مضيفا أنه يعول على مشاركة الهند في تنفيذ صيغته بشأن إحلال السلام في أوكرانيا.

وأوضح زيلينسكي - في تغريدة عبر (تويتر) أوردتها قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الإنجليزية: "أجريت اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وتمنيت رئاسة ناجحة لمجموعة العشرين. أعلنت عبر هذا المنصة عن صيغة السلام. والآن أعول على مشاركة الهند في تنفيذها".

وتقدم زيلينسكي بالشكر إلى رئيس الوزراء الهند بشأن المساعدات الإنسانية والدعم في الأمم المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن زيلينسكي طلب من مجموعة العشرين الشهر الماضي تبني خطة أوكرانيا للسلام وإنهاء الحرب المكونة من 10 نقاط.