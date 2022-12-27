الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكى: نعول على مشاركة الهند فى تنفيذ صيغة إحلال السلام بأوكرانيا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، مضيفا أنه يعول على مشاركة الهند في تنفيذ صيغته بشأن إحلال السلام في أوكرانيا.

 

وأوضح زيلينسكي - في تغريدة عبر (تويتر) أوردتها قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الإنجليزية: "أجريت اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وتمنيت رئاسة ناجحة لمجموعة العشرين. أعلنت عبر هذا المنصة عن صيغة السلام. والآن أعول على مشاركة الهند في تنفيذها".

 

وتقدم زيلينسكي بالشكر إلى رئيس الوزراء الهند بشأن المساعدات الإنسانية والدعم في الأمم المتحدة.

 

تجدر الإشارة إلى أن زيلينسكي طلب من مجموعة العشرين الشهر الماضي تبني خطة أوكرانيا للسلام وإنهاء الحرب المكونة من 10 نقاط.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 27-12-2022

أدعية وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 27-12-2022

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 27-12-2022

مجلة عالمية: مصر حققت إنجازات كبيرة فى سوق الهيدروجين الأخضر

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 27-12-2022

«قومى المرأة» ببنى سويف يدشن حملة طرق الأبواب «احميها من الختان»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

رجول لا مؤاخذة الفراخ!

ماجد حبته

اقتصاد مصر الرقمى

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مناورة روتينية أم تهديد: الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية على الحدود اللبنانية

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا