أوكرانيا تعلن مبادرة لاستبعاد روسيا من عضوية مجلس الأمن

أصدرت أوكرانيا، الإثنين، بيانا رسميا أعلنت فيه عن مبادرة لحرمان روسيا من مكانتها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي واستبعادها من الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إن أوكرانيا تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "تجريد روسيا الاتحادية من وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واستبعادها من الأمم المتحدة بالكامل".

وأرجعت كييف مبادرتها إلى أن وجود روسيا في مجلس الأمن والأمم المتحدة "غير شرعي".

وفي السياق، اتهمت الخارجية الأوكرانية روسيا بارتكاب "انتهاكات جسيمة لقواعد ومبادئ القانون الدولي".

كما شدد البيان على أن روسيا فشلت في تلبية المعايير الرئيسية للعضوية في الأمم المتحدة، مشيرة إلى الفقرة الأولى من المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة التي تشير إلى أن العضوية في الأمم المتحدة "مفتوحة لجميع الدول المحبة للسلام".

وتابع البيان: "تصرفات روسيا تتعارض مع مفهوم الدولة المحبة للسلام"، لافتا إلى أن روسيا قامت خلال فترة وجودها في الأمم المتحدة ومجلس الأمن "بتنفيذ الحروب والاستيلاء على أراضي دول أخرى، في محاولات لتلبية طموحاتها الغازية والإمبريالية الجديدة".

وفي السياق، نوهت الخارجية الأوكرانية إلى أنه يمكن إعادة قبول عضوية روسيا في الأمم المتحدة بمجرد "استيفاء شروط العضوية في المنظمة".

وفي 20 ديسمبر الجاري، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن كييف تستعد لاتخاذ خطوات رسمية لإثبات أن وجود روسيا في مجلس الأمن الدولي "غير قانوني" وتجريدها من عضويتها.

وكان نائبان أمريكيان قدما في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، قرارا بعزل روسيا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بذريعة أن عضوية روسيا "انتهاك لمبادئ الأمم المتحدة".