أنباء عن ترشح نائب ترامب للرئاسة الأمريكية.. ومكتبه يرد

ظهرت في موقع لجنة الانتخابات الفدرالية الأمريكية معلومات عن تقديم نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بينس وثائق الترشح لانتخابات الرئاسة 2024.

بدوره، نفى المتحدث باسم بينس، ديفين أومالي تقديم بينس للوثائق اليوم.

وتشير وسائل الإعلام إلى أن الوثائق التي قدمت للجنة الانتخابات تحمل اسم "مايك ريتشارد بينس"، بينما يكون الاسم الرسمي الكامل لنائب الرئيس السابق "مايكل ريتشارد بينس".

ولا يزال من غير الواضح من قدم وثائق الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن مايك بينس، الذي كان نائبا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد صرح بأنه سيتخذ قراره بشأن الترشح لانتخابات الرئاسة في العام القادم بعد التشاور مع أفراد عائلته.