الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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جمال رائف: القيادة السياسية حريصة على الإفراج عن البضائع من الموانئ

ميناء
ميناء

أوضح جمال رائف، الكاتب الصحفي، جهود الدولة المصرية في الإفراج عن مستلزمات الإنتاج والبضائع الموجودة  في الموانيء، قائلًا:"يوجد اهتمام ملحوظ من القيادة السياسية بتوفير السلع؛ سواء للمستهلك أو للمصانع ومستلزمات الإنتاج". 

وأضاف "رائف،" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، أن متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي  لهذا الأمر يؤكد حرص القيادة السياسية على المتابعة، لتوفير كافة مستلزمات الإنتاج للمصانع، أو بعض السلع الأخرى للأسواق.

وأوضح أن هناك ظرف متغير دولي يفرض في بعض الأوقات على الدولة أن تتخذ بعض القرارات، لافتًا إلى أن اهتمام الدولة المصرية بسريان عجلة الإنتاج، ووجود تحدي من قبل الدولة المصرية في الرغبة الحثيثة  لاستكمال الطريق وسريان عجلة الإنتاج رغم الظرف الدولي الراهن الذي تتأثر به كل دول العالم.

وأشار إلى أن مصر ليست بمعزل عن كل دول العالم، وليست بمعزل عن المجتمع الدولي، وإنما مصر في قلب دول العالم وتتأثر مثلما تتأثر كل دول العالم، ولكن حرص من الدولة المصرية على تخفيف تبعات تأثير هذه الأزمة على المواطن المصري. 

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