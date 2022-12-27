الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

المطربة حنان: قرار العودة إلى مصر أخذ منى مجهودا كبيرا (فيديو)

المطربة حنان
المطربة حنان

قالت المطربة حنان، إنها تتميز بالجرأة في حياتها المهنية، ولكن في حياتها الشخصية من أهم صفاتها أخذ القرارات الحازمة بكل هدوء، ولهذا ليست نادمة على جميع القرارات الحازمة التي أخذتها في حياتها.

وأكدت المطربة حنان، خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن قرار العودة إلى مصر مرة أخرى من أهم قراراتها التي أخذت منها مجهود فكري كبير، معبرة: "المشاكل اللي في الأسر المصرية نعمة كبيرة، في الخارج الناس من كتر الملل بتنتحر، مافيش حد بيسأل على حد".

وأضافت في حديثها، أنها كانت تعاني من الآم مبرحة في الظهر، وبعد استشارة الكثير من الأطباء على مدار سبعة أشهر تبين أن المشاكل النفسية هي السبب الحقيقي وراء الشعور بتلك الأعراض المؤلمة.

الطربة حنان العودة للفن حزم القرارات واحد من الناس الحياة

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