سوزان حسن: الجدية والالتزام صفات ثابتة في جميع الأعمال التلفزيونية القديمة

قالت الإعلامية القديرة سوزان حسن، إن الالتزام كانت الصفة السائدة في نجوم الزمن الجميل، ولهذا كان هناك رسالة واضحة في الأعمال المقدمة قديماً للجمهور.

الحظوظ المصرية القديمة

وأكدت حسن، خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن كان الحظ كان يحالفها بصورة كبيرة أثناء التحاقها بمجال التلفزيون، خاصة في ظل عدد القنوات الفضائية المحدودة آنذاك، معبرة: "كل ست سبع سنين لما يجي مجموعة جديدة من المذيعين".

الجدية والرسالة الهادفة

وأضافت في حديثها، أن الجدية كانت عنوان الحلقات التلفزيونية، ولهذا الشعب المصري مفتقد تلك الجدية التي كانت توجد سابقاً بسبب المحتوى الغير هادف الذي يقدم عبر بعض القنوات الفضائية.