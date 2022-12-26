الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

سوزان حسن: الجدية والالتزام صفات ثابتة في جميع الأعمال التلفزيونية القديمة

الإعلامية القديرة
الإعلامية القديرة سوزان حسن

قالت الإعلامية القديرة سوزان حسن، إن الالتزام كانت الصفة السائدة في نجوم الزمن الجميل، ولهذا كان هناك رسالة واضحة في الأعمال المقدمة قديماً للجمهور. 

الحظوظ المصرية القديمة

وأكدت حسن، خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن كان الحظ  كان يحالفها بصورة كبيرة أثناء التحاقها بمجال التلفزيون، خاصة في ظل عدد القنوات الفضائية المحدودة آنذاك، معبرة: "كل ست سبع سنين لما يجي مجموعة جديدة من المذيعين".

الجدية والرسالة الهادفة

وأضافت في حديثها، أن الجدية كانت عنوان الحلقات التلفزيونية، ولهذا الشعب المصري مفتقد تلك الجدية التي كانت توجد سابقاً بسبب المحتوى الغير هادف الذي يقدم عبر بعض القنوات الفضائية.

سوزان حسن رسائل الإعلام الهادفة مساء دى ام سى دي ام سي الإعلامية سوزان حسن

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

«الصحة»: صندوق الوزارة بلغ 70 مليار جنيه وساعد في تسريع منظومة التأمين الصحي

التصريح بدفن سيدة لقيت مصرعها عقب سقوطها من الطابق السابع بالسلام

رفع 115 طن مخلفات من شوارع وقرى المنيا

مشيرة خطاب تلوح باللجوء إلى المحكمة الدستورية لإعادة الطفل شنودة لأسرته

حبس شخص لاتهامه بحيازة ألعاب نارية قبل ترويجها بالقاهرة

جامعة المنصورة تستقبل الملحق الثقافى الليبي بالقاهرة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اقتصاد مصر الرقمى

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مناورة روتينية أم تهديد: الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية على الحدود اللبنانية

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا