الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كيف تتعامل مع أعراض القلق المخفية لدى الأطفال؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عددًا من المبادرات الخاصة التي تساهم في توعية المجتمع بأساسيات التربية، والتي تهدف إلى وضع الأسس والقواعد لتربية الأبناء بالمراحل العمرية المختلفة.

كما تهدف حملة الشركة المتحدة، لمساعدة الأسرة في تكوين الأبناء وتربيتهم بالشكل الصحيح الذي يساهم في إخراج مواطن صالح لبلده وأسرته، خال من المشكلات النفسية والجسدية أيضًا.

وقد لا تكون سنوات المراهقة هي المرحلة الأكثر سلاسة في حياة المرء، حيث يمكن أن يكون مضطربًا وصعبًا وعاصفًا جدًا، مما قد يؤدي غالبًا إلى قدر من القلق، وفقًا لما ذكره موقع « very well family».

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كيفية مساعدة المراهقين على تكوين صداقات والاحتفاظ بها؟

القلق هو حالة لا يشعر فيها الناس بالخوف والرهبة والشعور بعدم الارتياح فحسب، بل يشعرون أيضًا بالقلق والتوتر، وقد يكون هذا رد فعل طبيعي للمواقف العصيبة، مما يساعد غالبًا في التغلب على اللحظات العصيبة ومع ذلك بالنسبة لبعض المراهقين، حيث يمكن أن تتجاوز أعراض القلق، فيما يلي العلامات الخفية لقلق المراهقين التي يجب عليك معالجتها.

التغييرات العاطفية التي يجب ألا تتجاهلها:

عندما يتعلق الأمر بقلق المراهقين، قد لا تكون مجموعة كبيرة من الأعراض ملحوظة للغاية، فعلى سبيل المثال التغييرات العاطفية التي يتعرضون لها غالبًا ما يُساء فهمها من خلال موقف المراهقين ومع ذلك فهناك بعض العلامات العاطفية الدقيقة التي يجب ألا تفوتها، مثل التهيج، تقلبات مزاجية شديدة، الشعور بالضيق، صعوبة التركيز والأرق.

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الأعراض الجسدية التي قد تخطئ في تفسيرها:

قد يصاب المراهق أيضًا بمشكلات صحية ، والتي تشمل الصداع المتكرر بما في ذلك الصداع النصفي، مشاكل الجهاز الهضمي، الآلام غير المبررة، التعب الشديد والشعور بتوعك بدون سبب طبي واضح.

كيف تؤثر على مهاراتهم الاجتماعية:

للقلق وسيلة لتعطيل الحياة اليومية، فقد يؤثر على العلاقات والمهارات الاجتماعية أيضًا، وقد تشمل بعض الأعراض مثل تجنب الأحاديث والمواجهة، الابتعاد عن الأنشطة اللامنهجية، قضاء المزيد من الوقت بمفردك، العيش في عزلة

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مشاكل النوم التي تحتاج إلى عناية:

قد يعاني المراهقون المصابون بالقلق أيضًا من مشاكل واضطرابات في النوم، فقد تشمل العلامات صعوبة في النوم، كثرة الكوابيس، الشعور بالتعب حتى بعد النوم.

كيف تظهر الدعم لابنك المراهق؟

ومن أجل مساعدة ابنك المراهق في التعامل مع قلقه، يجب على الوالدين إبقاء الاتصالات مفتوحة، شجع الأطفال على التحدث عن مشاكلهم ومساعدتهم على التغلب عليها بثقة عالية واحترام الذات.

اعراض القلق اساسيات التربية الشركة المتحدة للخدمات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التغييرات العاطفية القلق والتوتر المتحدة للخدمات الإعلامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

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