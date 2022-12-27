بتهنئة أفراد الجيش الأمريكى.. هكذا قضى بايدن وعائلته ليلة عيد الميلاد

أمضى الرئيس جو بايدن عيد الميلاد هذا العام وهو يتحدث مع بعض رجال ونساء الجيش الأمريكي.

على موقع “تويتر”، قال الرئيس إنه أجرى مع السيدة الأولى جيل بايدن مكالمات هاتفية مع أفراد عسكريين في الخدمة الفعلية في يوم عيد الميلاد.

وقال بايدن: "في عيد الميلاد هذا العام ، تشرفت أنا وجيل بشكر بعض الرجال والنساء الشجعان الذين يرتدون الزي العسكري على تضحياتهم في هذا الوقت من العام" ، علق بايدن صورة له ولجيل يتحدث عبر الهاتف.

وأضاف: "إنهم بعيدون عن عائلاتهم لحمايتنا. ولديهم شكر رئيس ممتن ومدين".

وشاركت السيدة الأولى نفس الصورة برسالة مختلفة.

وكتبت: "في عيد الميلاد هذا العام ، قمت أنا وجو بتسجيل الوصول مع أفراد خدمتنا المتمركزين حول العالم".

وتابعت: "نيابة عن جميع الأمريكيين ، نتمنى لك ولأحبائك عيد ميلاد مجيد للغاية ، ونشكرك على كل ما تفعله للحفاظ على سلامتنا".

وأكد البيت الأبيض أن أعضاء بايدن اتصلوا بأعضاء الجيش المتمركزين في بنما سيتي، وبنما وأفراد البحرية الموجودة حاليًا في بحر العرب، ومشاة البحرية في سان دييغو، كاليفورنيا، وأعضاء القوات الجوية في أوكيناوا، واليابان، وأعضاء القوة الفضائية في أوروبا ، وأعضاء خفر السواحل في ألاميدا، كاليفورنيا..

كما قضى بايدن وأسرته ليلة عيد الميلاد بتزيين شجرتهم، شارك الزوجان لقطة على Twitter - والتي صورت جيل وجو في ملابس غير رسمية، معلقين بعض الحلي الشخصية الخاصة بهم على شجرة عيد الميلاد.

وعلقوا على الصورة: "فقط بضع لمسات أخيرة! أتمنى أن تكون أنت وأحبائك مستمتعون بليلة عيد الميلاد الرائعة".

قبل العطلة، قام كل من جو وجيل بزيارة مستشفى الأطفال الوطني لقراءة قصص لمرضى الأطفال . في حين أن هذا التقليد عادة ما تقوم به السيدات الأوائل، أصبح جو أول رئيس جالس ينضم إلى زوجته في زيارة العطلة عندما تبنى هذا التقليد العام الماضي، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس.