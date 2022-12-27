الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بتهنئة أفراد الجيش الأمريكى.. هكذا قضى بايدن وعائلته ليلة عيد الميلاد

بايدن
بايدن

أمضى الرئيس جو بايدن عيد الميلاد هذا العام وهو يتحدث مع بعض رجال ونساء الجيش الأمريكي.

على موقع “تويتر”، قال الرئيس إنه أجرى مع السيدة الأولى جيل بايدن مكالمات هاتفية مع أفراد عسكريين في الخدمة الفعلية في يوم عيد الميلاد.

Jill Biden Unveils White House Holiday Decorations, Complete with Life-Sized Replicas of Commander and Willow

وقال بايدن: "في عيد الميلاد هذا العام ، تشرفت أنا وجيل بشكر بعض الرجال والنساء الشجعان الذين يرتدون الزي العسكري على تضحياتهم في هذا الوقت من العام" ، علق بايدن صورة له ولجيل يتحدث عبر الهاتف.

وأضاف: "إنهم بعيدون عن عائلاتهم لحمايتنا. ولديهم شكر رئيس ممتن ومدين".

وشاركت السيدة الأولى نفس الصورة برسالة مختلفة.

 وكتبت: "في عيد الميلاد هذا العام ، قمت أنا وجو بتسجيل الوصول مع أفراد خدمتنا المتمركزين حول العالم".

Jill Biden Unveils White House Holiday Decorations, Complete with Life-Sized Replicas of Commander and Willow

وتابعت: "نيابة عن جميع الأمريكيين ، نتمنى لك ولأحبائك عيد ميلاد مجيد للغاية ، ونشكرك على كل ما تفعله للحفاظ على سلامتنا".

وأكد البيت الأبيض أن أعضاء بايدن اتصلوا بأعضاء الجيش المتمركزين في بنما سيتي، وبنما  وأفراد البحرية الموجودة حاليًا في بحر العرب، ومشاة البحرية في سان دييغو، كاليفورنيا، وأعضاء القوات الجوية في أوكيناوا، واليابان، وأعضاء القوة الفضائية في أوروبا ، وأعضاء خفر السواحل في ألاميدا، كاليفورنيا..

Jill Biden Unveils White House Holiday Decorations, Complete with Life-Sized Replicas of Commander and Willow

كما قضى بايدن وأسرته ليلة عيد الميلاد بتزيين شجرتهم، شارك الزوجان لقطة على Twitter - والتي صورت جيل وجو في ملابس غير رسمية، معلقين بعض الحلي الشخصية الخاصة بهم على شجرة عيد الميلاد.

وعلقوا على الصورة: "فقط بضع لمسات أخيرة! أتمنى أن تكون أنت وأحبائك مستمتعون بليلة عيد الميلاد الرائعة".

Jill Biden Unveils White House Holiday Decorations, Complete with Life-Sized Replicas of Commander and Willow

قبل العطلة، قام كل من جو وجيل بزيارة مستشفى الأطفال الوطني لقراءة قصص لمرضى الأطفال . في حين أن هذا التقليد عادة ما تقوم به السيدات الأوائل، أصبح جو أول رئيس جالس ينضم إلى زوجته في زيارة العطلة عندما تبنى هذا التقليد العام الماضي، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس.

Jill Biden Unveils White House Holiday Decorations, Complete with Life-Sized Replicas of Commander and Willow
جو بايدن الميلاد الجيش الأمريكي رجال السيدة الأولى جيل بايدن أفراد عسكريين الخدمة الفعلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

بأشجار الكريسماس والهدايا.. المطارات المصرية تستعد لعام 2023

هزة أرضية قوية بعدة محافظات مصرية

المطربة حنان: قرار العودة إلى مصر أخذ منى مجهودا كبيرا (فيديو)

وزيرة المالية التونسية: الاتفاق النهائي مع صندوق النقد لم يُلغَ لكن تأجل

بتهنئة أفراد الجيش الأمريكى.. هكذا قضى بايدن وعائلته ليلة عيد الميلاد

السودانى: مشروع ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة مهم للعراق والمنطقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

رجول لا مؤاخذة الفراخ!

ماجد حبته

اقتصاد مصر الرقمى

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مناورة روتينية أم تهديد: الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية على الحدود اللبنانية

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا