محافظ المنيا يستعرض تقريرً حول توافر السلع الاستراتيجية بالأسواق

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الإثنين، عددًا من أعضاء مجلس النواب عن دوائر المنيا وشمال المحافظة، ضمن اللقاءات الدورية، وفى إطار التعاون المثمر لمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمتابعة الحالة العامة بكافة المراكز والمدن.



وبحث المحافظ مع النواب عددا من طلبات ومشكلات المواطنين بدوائرهم المختلفة ووجه بدراستها وتقديم الحلول اللازمة لها، واستعرض في حضور النواب تقريرًا حول توافر السلع والمواد الغذائية داخل الأسواق، مؤكدا على فتح منافذ ومعارض بجميع المراكز لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأشار المحافظ، إلى أنه بعد انتهاء المهلة المعلن عنها للإعلان عن أسعار المنتجات، الأربعاء المقبل، سيتم تكثيف الحملات الرقابة التموينية على الأسواق، مع مطابقة فواتير الاستلام بالأسعار المعلن عنها، لمواجهة أي محاولة لاستغلال المواطنين.