الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يستعرض تقريرً حول توافر السلع الاستراتيجية بالأسواق

القاضي يجتمع مع عدد
القاضي يجتمع مع عدد من أعضاء مجلس النواب

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الإثنين، عددًا من أعضاء مجلس النواب عن دوائر المنيا وشمال المحافظة، ضمن اللقاءات الدورية، وفى إطار التعاون المثمر لمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمتابعة الحالة العامة بكافة المراكز والمدن.

وبحث المحافظ مع النواب عددا من طلبات ومشكلات المواطنين بدوائرهم المختلفة ووجه بدراستها وتقديم الحلول اللازمة لها، واستعرض في حضور النواب تقريرًا حول توافر السلع والمواد الغذائية داخل الأسواق، مؤكدا على فتح منافذ ومعارض بجميع المراكز لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأشار المحافظ، إلى أنه بعد انتهاء المهلة المعلن عنها للإعلان عن أسعار المنتجات، الأربعاء المقبل، سيتم تكثيف الحملات الرقابة التموينية على الأسواق، مع مطابقة فواتير الاستلام بالأسعار المعلن عنها، لمواجهة أي محاولة لاستغلال المواطنين.

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محافظ المنيا عدد من أعضاء مجلس النواب مناقشة وحل طلبات المواطنين توافر كافة السلع اللواء اسامة القاضي

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وائل لطفي

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