الإثنين 26 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة التاسعة

جدول ترتيب الدوري
جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

ننشر لكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة التاسعة وتعادل فريق نادي الزمالك والأهلي في مباراته خلال هذه الجولة وقبل انطلاق الجولة العاشرة والتي تنطلق غدا بلقاء نادي بيراميدز والاتحاد السكندري، وتشتد المنافسة بين فرق الدوري منذ انطلاقه.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة التاسعة

الترتيبالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1الأهلي9720164+1223
2الزمالك9630173+1421
3فيوتشر954082+619
4الاتحاد السكندري 9603107+418
5بيراميدز9522116+517
6غزل المحلة9522118+317
7المقاولون العرب926188012
8سيراميكا كليوباترا93241112-111
9المصري9252810-211
10طلائع الجيش

9

3

2

4

10

14

-4

11

11أسوان9306911-29
12فاركو915357-28
13سموحة915337-48
14الداخلية9144511-67
15البنك الأهلي9135812-46
16الإسماعيلي9135610-46
17إنبي9135915-66
18حرس الحدود9135311-86

 

ترتيب الأهلي والزمالك في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 

ورغم تعادل قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي والزمالك في الجولة الماضية للدوري إلا أن النادي الأهلي لا يزال متصدرا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة التاسعة ونادي الزمالك لا يزال يحتل الوصافة والفرق بينهما نقطتين فقط ما يجعل الفريقين المتصارعين على الصدارة بطريقة ندية خشية الابتعاد عن اللقب.

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