الإثنين 26 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كاتب صحفى: قانون الأحوال الشخصية قضية محورية تهم عددًا كبيرًا من المواطنين

زكي القاضي، الكاتب
زكي القاضي، الكاتب الصحفي

قال زكي القاضي، الكاتب الصحفي، إننا ما زلنا نسير في فلك ما يقرب من 6 قوانين تتعلق بالأحوال الشخصية، حتى نصل إلى المسار الذي تصدت له الدولة المصرية حاليًا، وهو قانون الأحوال الشخصية في شكله الجديد والملزم طرحه للحوار المجتمعي.

وأضاف القاضي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية Extra news، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل، أنه قُدر للدولة المصرية خلال السنوات الماضية أن تتصدى لمسارات لم يدخل بها أحد منذ أربعين وخمسين عامًا. 

وأوضح أن هناك أفلاما في السينما المصرية مثل فيلم "أريد حلًا" والذي عرض منذ 47 عامًا، حيث كان يطرح القضية ويناقشها، بالإضافة إلى عدد كبير من الأعمال الدرامية الأخرى، معقبًا:"نحن أمام قصية محورية تهم عددا كبيرا من المواطنين ونسبة بالأرقام المرصودة التي تتحدث حول نسب الطلاق في السنة الأولى والثانية من الزواج، والتي تستدعي تدخل الدولة المصرية التي تبني البلد بأكملها، فكان الأولى لها أن تبني الأسرة نفسها، وتحافظ عليها، وبالتالي وضعت هذا الأمر محط أنظار أمام الجميع، والمطلوب مشاركة كل المتضررين من القوانين السابقة.

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