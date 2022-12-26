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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

موعد عرض مسلسل "وبينا ميعاد" على قناة "dmc" الفضائية

أبطال مسلسل وبينا
أبطال مسلسل وبينا ميعاد

ننشر لكم موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد، حيث ينطلق عرض مسلسل "وبينا ميعاد"، على قناة dmc، يوم الأحد، الأول من يناير 2023، في تمام الساعة الثامنة مساء.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد

ويدور المسلسل في إطار كوميدي حول عائلتين مختلفتين، عائلة "حسن" الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة شباب نشأت على الديموقراطية، وعائلة "نادية" التي توفي زوجها تاركا لها أربع فتيات نشأن على الكبت والدكتاتورية، وتنشئ مواقف عدائية مختلفة بين حسن ونادية حتى يفاجأ بها رئيسة مجلس إدارة الشركة التى كان يتوقع رئاستها.

وطرحت الشركة المنتجة لـ"وبينا معاد" البرومو الرسمي للمسلسل ولاقى البرومو رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإرشادات واسعة من الجمهور.

أحداث مسلسل وبينا معاد

وتدور أحداث مسلسل "وبينا معاد" في إطار اجتماعي إنساني، ويحمل العمل الطابع العائلي بصبغة العلاقات المجتمعية والإنسانية، إذ يناقش العمل قصة أم مصرية لديها أربع فتيات، وتصادف مع أب أرمل لديه أربعة أبناء، وأخذنا العمل في قصص وحكايات متفرقة من داخل المجتمع، تستهدف إلقاء الضوء على طريقة تعامل الأباء والأمهات مع أبنائهم.

ويقوم العمل على البطولة الجماعية، حيث تقدم شيرين رضا شخصية "نادية"، ويقدم صبري فواز شخصية "حسن"، وتدور بينهما الكثير من الأحداث التي لا تخلو من الكوميديا الاجتماعية في إطار راق.

ويواصل فريق العمل تصوير مشاهدة الأخيرة، بالتزامن مع بدء عرضه على شاشة قناة "dmc" و"dmc دراما"، ومنصة watch it، ويكثف المخرج هاني كمال مشاهد التصوير حتى ينتهي من العمل كاملا خلال 15 يوما.

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مسلسل "وبينا معاد" يشارك في بطولته كل من شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح والذي يغني داخل أحداث المسلسل بجانب غنائه لأغنية التتر، ويشاركها البطولة النجوم بسمة، ومن جيل الشباب هاجر الشرنوبي، كنزي رماح، داليا شوقي، خالد أنور، وآخرين، بالإضافة للفنانة القديرة داليا رشاد، والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال، وإنتاج "سكوير ميديا" إبراهيم حمودة و ميريت أبو ذكري وشامل شرف، بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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