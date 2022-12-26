الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

فى ذكرى انهياره.. خبير: بوتين يدرك أن إعادة إحياء الاتحاد السوفيتى مستحيلة

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال أسامة السعيد، خبيرعلاقات دولية، إن سقوط الاتحاد السوفيتي في 26 ديسمبر 1991، هو سقوط للدولة وليس سقوطًا لقيمتها وتأثيرها على العالم.

بوتين حاول إحياء فكرة الدولة القادرة

وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "ملف اليوم"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن  الجمهوريات السوفيتية بدأت صفحة جديدة بعد أشكال من المعاناة استمرت عشر سنوات، إلى أن جاء فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي وحاول إحياء فكرة الدولة القادرة.

وأكد أن روسيا اليوم تحاول أن تعيد نفسها كلاعب هام على الساحة الدولية وتعمل على فكرة تعدد الأقطاب وإنهاء فكرة القطبية الواحدة، مشيرًا إلى أن الرئيس بوتين، في مقدمة من يدركون أن إعادة إحياء الاتحاد السوفيتي بشكله القديم مسألة مستحيلة وتجاوزها الزمن وهو أعقل من ذلك وهناك العديد من الظروف التي شهدتها روسيا خلال السنوات الماضية جعلتها مختلفة عما كان يتعامل الاتحاد السابق.

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