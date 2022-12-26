الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بشأن قانون الأحوال الشخصية

«القصاص» يعدد مكاسب المواطن من طرح حوار مجتمعى

أكرم القصاص
أكرم القصاص

أوضح أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع، مكاسب المواطن من طرح حوار مجتمعي بشأن قانون الأحوال الشخصية، قائلًا: "إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة وجود حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية قرار في غاية الأهمية". 

وأضاف القصاص، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، تقديم الإعلامية لما جبريل، أن قانون الأحوال الشخصية به الكثير من العناصر المتشابهة، وهو ما يؤكد حرص الرئيس السيسي على متابعة كافة الآراء والتفاصيل والخلافات، من حق الرجل، حق المرأة، الأطفال والضمانات.

وأوضح أن الرئيس السيسي أكد  ضرورة أن يضمن هذا القانون حق الأطفال ومستقبلهم، لافتاً إلى أن إيجاد صندوق رعاية الأسر شيء في غاية الأهمية. 

وأشار إلى أن طرح قانون الأحوال الشخصية ضمن حوار مجتمعي، جاء بسبب وجود الكثير من الأفكار على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا ضرورة أن يوازن هذا القانون ويطبق العدالة بين جميع أطراف الأسرة. 

وبين أن قانون الأحوال الشخصية هو نتيجة تراكمات عقود كثيرة، لافتاً إلى أن الأحوال الشخصية بدأت منذ المحاكم الشرعية، وكان يوجد في السبعينيات مشروع قانون، وبالتالي فإن تعدد القوانين يفتح الباب إلى تداخلات كثيرة.

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