أدعية وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 27-12-2022

ننشر لكم أدعية وأذكار الصباح، حيث يبحث عنها عدد كبير من المواطنين اليوم الثلاثاء 27-12-2022 عبر المنصات الإلكترونية ومحرك جوجل البحثي خلال ساعات الليل الأخيرة، وذلك لاحيائها بالعبادة والطاعة وقراءة القرآن والتسبيح والاستغفار والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى لطلب المغفرة والرحمة والسكنية القلبية وجلب الأرزاق والطمأنينة.



أدعية و أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 27-12-2022

يقضي الكثير من المسلمين الثلث الأخير من الليل في العبادة والصلاة و التسبيح والاستغفار والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى لجلب المنافع والرزق الحلال والمغفرة وإليكم أدعية وأذكار الصباح ودعاء الفجر الثلاثاء 27-12-2022 الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح:-

اللهم إدخل السكينة والطمأنينة في قلوبنا والمحبة في نفوسنا والإبتسامة في وجوهنا والسعادة في بيوتنا اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همي ويسر أمري و أرحم ضعفي وقلة حيلتي وأرزقني الصحة والعافية من حيث لا احتسب يا كريم اللهم لا تحرمني طموحا أسعى لتحقيقه اللهم وفقني وسدد خطاي ويسر أمري و وفقني يارب العالمين.

اللهم افتح لدعائنا أبوابك ويسر لنا أسبابك وأصرف عني عذابك اللهم يسر أمرنا واختر لنا ما هو خير لنا اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الاعتماد عليك وقوة اليقين بك اللهم سخر جوارحنا لطاعتك و إملاء قلوبنا بحبك اللهم أرحنا من هموم الدنيا وأرزقنا التوفيق في جميع أمورنا يا أرحم الراحمين.



اللهم أنت القريب وأنت الصاحب والحبيب وأنت المجيب وأنت الشافي الطبيب أنت الذي تعلم ما نريد .. اللهم أرحم ضعفنا وآمن روعنا وأسعد قلوبنا وفرج همومنا وأصرف عنا ما يقلقنا ويعكر صفونا وأرزقنا جميلا ومن بعده أجرا عظيما و عوضا جميلا و ألبسنا لباس الصحة والعافية وأرزقنا قلبا خاشعا وعملا صالحا و توفيقا من عندك وأرزقنا عفوك ورضاك ورحمتك ومغفرتك والجنة يارب العالمين.



اللهم دلنا على من يدلنا عليك و هيأ لنا أسباب الوصول إليك وأرنا آيات القبول والرضوان و باعد بيننا وبين خطوات الشيطان و ألحقنا بزمرة أحبابك ولا تصرف قلوبنا عن بابك يارب .. يارب إذا طرقنا بابك بالدعاء فافتح لنا أبواب السماء وأجرنا من عظيم البلاء وسخر لنا عبادك الطيبين من حولنا وسهل لنا أمورنا وأرزقنا من حيث لا احتسب.

اللهم يا رزاق السائلين يا خير الناصرين يا ارحم المساكين ويا ذو القوة المتين .. اللهم إني كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان قريبا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قليلا فبارك لي فيه.