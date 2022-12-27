أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 27-12-2022

ننشر لكم أسعار الذهب اليوم في مصر، حيث شهد السوق تراجعا ملحوظا في أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27-12-2022 بنحو 50 جنيها، وسجل الجرام من عيار 21 نحو 1610 جنيهات، وذلك على الرغم من استقرار أسعار المعدن النفيس في البورصة العالمية مع استمرار مخاوف التشديد من السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال العام المقبل.

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27-12-2022

تسبب رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة نحو 300 نقطة أساس في تراجع سعر خام الذهب ومن ثم سيشهد السوق مزيدا من التراجع وصولا للأسعار العادلة المعدن النفيس حيث تراجع بالفعل خلال معاملات الأسبوع الماضي بقيمة 140 جنيه بنسبة 7.8% في حين ارتفاع خلال نفس الفترة في البورصة العالمية بنحو 0.2%.

وأكد خبراء أن الإعلان الحكومي عن تسهيلات في الإفراج عن السلع سيؤدي إلى زيادة المعروض من المشغولات الذهبية في الأسواق وبالتالي سيؤدي إلى مزيد من التراجع في أسعار الأعيرة المختلفة من الذهب، وذلك بالإضافة إلى تراجع كبير في سعر العملة الأمريكية في الأسواق الموازية.



ويقدم موقع الدستور الإلكتروني أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 27-12-2022 وهى كالتالى:-

سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية

البيع 1828.5 جنيه.

الشراء 1771.5 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 22.75 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية

البيع 1676.25 جنيه.

الشراء 1623.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 21 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية

البيع 1600 جنيه.

الشراء 1550 جنيها.

بمعدل هبوط وصل إلى 20 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية

البيع 1371.5 جنيه.

الشراء 1325.5 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 17.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية

البيع 1066.75 جنيه.

الشراء 1033.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 13.25 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية

البيع 914.25 جنيه.

الشراء 885.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 11.5 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 9 في الصاغة المصرية

البيع 685.75 جنيه.

الشراء 664.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 8.5 نقطة.

سعر جنيه الذهب في الصاغة المصرية

البيع 12800 جنيه.

الشراء 14005 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 160 نقطة.



سعر اونصة الذهب في الصاغة المصرية

البيع 1799$.

الشراء 1798$.

بمعدل صعود وصل إلى 1 نقطة.