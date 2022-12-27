بالتزامن مع مبادرة «المتحدة».. كيف تتقبل آراء الآخرين حتى المختلفين معك؟

التغيير في الأعمال أمر لا مفر منه، وعلى الرغم من أن الأساس المنطقي قد يكون جيدًا للشركة، فقد لا تحظى هذه التغييرات والآراء بشعبية لدى الموظفين.

وعندما يختلف الموظفون مع مديرهم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى توتر في مكان العمل سواء كان الخلاف حول إعادة تنظيم القسم أو الطريقة التي يتم بها إكمال المشروع، ستكون هناك أوقات يكون فيها للموظفين رأي مختلف حول الطرق التي ينبغي التعامل بها مع الأمور، هذا يترك المديرين مع مهمة شاقة لتعلم الاستماع واحترام آراء موظفيهم حتى لو لم يوافقوا، من المهم ألا يقوض أولئك الموجودون في الإدارة موظفيهم من خلال انتقاد آرائهم علانية.

ومع ذلك في الوقت نفسه من المقبول تمامًا أن نكون منفتحين وصادقين بشأن آرائهم، على الرغم من أنها قد تكون مهمة صعبة.

وبالتزامن مع مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أخلاقنا الجميلة كيف تتقبل أراء الآخرين:

استمع بعقل متفتح

ومن الشائع أن يسعى الناس إلى كسب الجدال عندما يواجهون شخصًا له رأي مختلف، هذا يمكن أن يؤدي إلى العداء والتوتر، هذا أيضًا ليس النهج الأكثر إنتاجية.

وبدلًا من أن تكون عدوانيًا ودفاعيًا عندما يختلف شخص ما في الرأي، يجب أن تحاول الانخراط في الحوار بدلاً من ذلك، هناك بالتأكيد سبب ما يجعلهم يشعرون بالطريقة التي يعملون بها، وعملك كمدير هو الكشف عن هذه الحقيقة، بدلاً من مجرد رفض رأيهم، حاول الاستماع بعقل متفتح والسعي لفهم وجهة نظرهم حول هذه المسألة.

وعندما تستمع للآخرين تكتسب رؤى ووجهات نظر جديدة.

ومن المهم أن تتذكر أن كل شخص في مكان العمل يأتي من خلفيات وثقافات وخبرات شخصية ومهنية مختلفة.

وهناك الكثير الذي يمكن اكتسابه من الاستماع للآخرين ومشاركة آرائك، فهي لا تسمح للموظفين بمعرفة أن مشاعرهم وآرائهم محل تقدير فحسب، بل قد تفتح عينيك على منظور جديد.

فكر قبل أن تتكلم

ويبدو أنها النصيحة التي قدمتها لك والدتك عندما كنت طفلاً، لكنها حقًا قوية جدًا، إذا ردت على الفور بتشويه آراء شخص ما، فقد يؤدي ذلك إلى تشويه علاقة العمل، بدلاً من ذلك قم بمعالجة المعلومات وفكر حقًا في ما قاله الشخص الآخر قبل الرد.

حاول إيجاد أرضية مشتركة

وقد يبدو من المستحيل في البداية الاعتراف بصحة حجة شخص آخر، ولكن بصفتنا بالغين محترفين ، يجب أن نكون قادرين على تقدير واحترام آراء الآخرين.