الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الثلاثاء 27-12-2022

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

زيادة في أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 27-12-2022 تشهدها قطاع الثروة الداجنة خلال الأسبوع الجاري؛ وذلك بسبب ارتفاع  تكلفة الإنتاج، على رأسها سعر الأعلاف الحيوانية والذي تجاوز الـ22 ألف جنيه للطن الواحد، بالإضافة إلى أن انخفاض درجات الحرارة بسبب فصل الشتاء تضيف تكلفة تدفئة العنابر وأسعار الأدوية والأمصال.

أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 27-12-2022

اضطراب في أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 27-12-2022 في الأسواق الشعبية للمستهلكين في كافة محافظات الجمهورية، وذلك بالتزامن مع الطقس الشتوي والأوبئة التي تلازمة الطيور في شهور فصل الشتاء، حيث تجاوز سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 43 جنيهًا في المزارع وتصل إلى المواطنين بـ48 جنيهًا، و سعر كيلو الفراخ الساسو 56 جنيهًا في المزارع، ووصل إلى المستهلكين بـ61 جنيهًا.

في حين وصل سعر كيلو الفراخ البلدي إلى 59 جنيهًا في المزارع، و يصل إلى للمستهلكين بـ62 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع نحو 35 جنيهًا والمستهلك 38 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو البانية إلى 100 جنيه، وتصل أسعار الأوراك إلى 49 جنيهًا، وكيلو الدبابيس إلى 44 جنيهًا، وكيلو الأجنحة وصل سعره إلى 35 جنيهًا، وكيلو الصدور بالعظم وصل سعره إلى 40 جنيهًا، وكيلو الكبد والقوانص وصل سعره إلى 40 جنيهًا في المحلات للمواطنين.

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أسعار السلع التموينية لشهر يناير 2023 وحقيقة زيادة أسعارها

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محافظ قنا يفاجئ سوق الصهريج لمتابعة أسعار السلع الأساسية

سعر الكتاكيت في الأسواق المصرية

سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 3.50 إلى 3.75 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 4 إلى 4.25 جنيه.
سجل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم من 3.50 إلى 4 جنيهات.
سجل سعر الكتكوت الهجين عمر يوم من 3.75 إلى 4 جنيهات.
سجل سعر الكتكوت الفيومي عمر يوم من 3.75 إلى 5 جنيهات.

سجل سعر البط مولى عمر يوم 14 جنيهًا.

سجل سعر البط المسكوفي عمر يوم 13 جنيهًا.
سجل سعر البط بيور عمر يوم 11 جنيهًا.
سجل سعر السمان عمر 14 يوم 3.75 جنيه.

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آخر تحديث سعر الذهب ختام تعاملات اليوم الإثنين 26-12-2022

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200 جنيه انخفاضا في سعر طن الأرز اليوم الإثنين

سعر البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجلت كرتونة البيض الأبيض نحو 81 جنيهًا، وكرتونة البيض الأحمر نحو 84 جنيهًا، و كرتونة البيض البلدي نحو 90 جنيهًا.

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سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

أسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن الدواجن الفراخ البيضاء سعر كيلو الفراخ اسعار بورصة الدواجن اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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