الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مواعيد مباريات الدورى الإنجليزى اليوم وترددات القنوات الناقلة الثلاثاء 27-12-2022

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم وترددات القنوات الناقة، حيث يبحث قطاع عريض من محبي رياضة كرة القدم، وذلك لمتابعة مباريات البطولة والتي بدأت في شهر أغسطس الماضي وتنتهي في شهر مايو المقبل حيث تعد هى البطولة الكروية الأولى في المملكة البريطانية.

 

مواعيد مباريات الدوري الانجليزي اليوم وترددات القنوات الناقلة الثلاثاء 27-12-2022


يمكن متابعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي عبر العديد من الأقمار الصناعية في كافة دول العالم حيث يشارك في البطولة قرابة 20 فريق حيث يلعب كل فريق 38 مباراة ليصبح مجموع المباريات 760 مباراة في الموسم الواحد.

وإليكم مواعيد مباريات الدوري الانجليزي اليوم وترددات القنوات الناقلة الثلاثاء 27-12-2022 :-

مباراة نادي تشيلسي ضد نادي بورنموث في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

مباراة نادي مانشستر يونايتد ضد نادي نوتيغهام فورست في تمام الساعة العاشرة مساءً.

 

فيما تجرى مباريات الدوري المصري الممتاز الثلاثاء 27 ديسمبر كما يلي:-

الدوري المصري الممتاز

مباراة نادي بيراميدز ضد نادي الاتحاد السكندري في تمام الساعة الخامسة مساء.

هارى كين يدخل تاريخ الدورى الإنجليزى فى «البوكسينج داى»

التشكيل الرسمى لمباراة ليستر سيتى ونيوكاسل يونايتد فى الدورى الإنجليزى


الأندية الإنجليزية الحاصلة على اللقب في الدوري

فاز باللقب في الدوري الممتاز الانجليزي نحو 7 أندية فقط وهي كما يلي:-

نادي أرسنال حصل على اللقب 3 مرات.
نادي بلاكبيرن روفرز حصل على اللقب مرة واحدة.
نادي تشيلسي حصل على اللقب 5 مرات.
نادي مانشستر سيتي حصل على اللقب 8 مرات.
نادي مانشستر يونايتد حصل على اللقب 20 مرة.
نادي ليستر سيتي حصل على اللقب مرة واحدة.
نادي ليفربول حصل على اللقب مرة واحدة.

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موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم فى الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

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تردد قناة TRT SPORT HD لمشاهدة الدوري الانجليزي

يمكن ضبط إشارة بث قناة TRT SPORT HD عبر القمر يوتلسات أو تركسات لمتابعة مباريات الدوري الإنجليزي عبر الأحداثيات التالية:-

القناة TRT SPORT HD

القمر الصناعي :- يوتلسات.
التردد:- 11637.
الاستقطاب:- عمودي.
معدل الترميز:- 30000.

 

القناة TRT SPORT HD

القمر الصناعي :- تركسات.
التردد:- 1254.
الاستقطاب:- عمودي.
معدل الترميز:- 30000.

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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي مباريات الدوري الإنجليزي الدورى الانجليزى نادي تشيلسي نادي مانشستر يونايتد مباريات

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