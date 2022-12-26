الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مجلس جامعة طنطا يستعرض تقريرًا حول المنظومة الرقمية لتقييم الأداء المؤسسي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، أنه تم اطلاق منظومة الكترونية جديدة لتقييم الاداء المؤسسى  بعد اطلاق المرحلة الثانية لنموذج الحوكمة المؤسسية المالية والإدارية للجامعة ورقمنة الخدمات المالية والادارية وتعظيم القدرات الالكترونية وتطوير البنية التحتية المعلوماتية للجامعة.

وقدم الدكتور محمد النمر، المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الالكترونية والمعرفية، عرضاً تناول خلاله، المنظومة الرقمية الجديدة التى تم اطلاقها للمرحلة الثانية لنموذج الحوكمة المؤسسية المالية والإدارية والمعرفية للجامعة باستخدام نظرية الإدارة بالأهداف، على مستوى الهياكل المؤسسية والادارية بالجامعة لتقييم الأداء المؤسسي الكترونياً.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسادة عمداء الكليات، والمستشار خيرى عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

جامعة طنطا يستعرض تقريرا المنظومة الرقمية الجديدة الإداء المؤسسى الكترونيا

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