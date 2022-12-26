الإثنين 26 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الهيئة العامة للاستثمار والبريد يبحثان أوجه التعاون المشترك

جريدة الدستور

التقى اليوم حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتور  شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد؛ بهدف بحث مختلف أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

 

وخلال اللقاء، رحب هيبة، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، بالدكتور شريف فاروق، مبدياً ترحيبه الكامل بالتعاون المشترك ، مشيداً بالتطوير الشامل الذي يشهده البريد المصري من حيث الشكل والمضمون والتوسع في شبكة الفروع وميكنة الخدمات التي يقدمها، واستحداث خدمات وأنماط جديدة من الخدمات تتيح فرص جيدة للاستثمار، مؤكداً أهمية ودور البريد المصري لخدمة كافة المصريين.

 

ومن جانبه قدم فاروق  التهنئة لهيبة على توليه رئاسة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في وقت بالغ الأهمية لجذب مزيد من الاستثمارات، مؤكدا حرص الهيئة على فتح آفاق التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يتيح تعظيم استثمارات البريد المصري وتحقيق أقصى استفادة منها موضحاً أن هذا اللقاء يهدف إلى بحث أوجه التعاون المشترك بين البريد المصري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

آخر تحديث سعر الذهب ختام تعاملات اليوم الإثنين 26-12-2022

تعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على نايل سات وعرب سات

«سيجارة».. نصر محروس يستعد لطرح أغنية جديدة لـ بهاء سلطان

الهيئة العامة للاستثمار والبريد يبحثان أوجه التعاون المشترك

منح 36 درجة علمية.. تفاصيل اجتماع مجلس إدارة جامعة دمياط

ضبط كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر بحوزة شخصين بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اقتصاد مصر الرقمى

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مناورة روتينية أم تهديد: الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية على الحدود اللبنانية

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا