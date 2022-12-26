الإثنين 26 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عضو بـ مبادرة رعاية الحيوان: حيوانات مصر تعيش حياة صعبة بالشوارع

جريدة الدستور

قالت  زينة عصام عضو بمبادرة خدمة الحيوانات، إن الحيوانات التي تعيش في شوارع مصر تعيش حياة صعبة جدًا، لأنهم يشبهون الناس المشردة، حيث لا يمتلكون المأوى ولا الطعام ولا الشراب ولا أي شيء.، معقبة:" "أنا كنت مابحبش الحيوانات بس حاولت أفهم حياتهم مساعدة الحيوانات مش رفاهية دي حاجة هما محتاجينها".

وأضافت خلال لقاءها ببرنامج الستات ما بيعرفوش يكدبوا، المذاع عبر فضائية cbc، أن بعض الناس لديهم حالة سادية تجاه تعاملهم مع الحيوانات، حيث أنهم يقررون أذية الحيوان دون أي سبب، لافتة إلى أنه كان يوجد كلب في احدى الأماكن كانت الناس كلها مرعوبة منه ويركضون خلفه لمحاولة قتله، لكنه طيب جدًا.

وتابعت:"واحدة صديقتنا رحيمة جدًا بالحيوانات تمتلك مجموعة كلاب، أخذت هذا الكلب وقررت أن تتبناه، والكلب حتى الآن يعاني من حالة خوف ولا يستطيع التعايش مع الناس بسبب كثرة خوفه".

وأشارت إلى أنه تم عمل حملات للتعقيم والتطعيم ، يتم من خلالها تطعيم الحيوانات والتعامل مع بعض الشكاوى التي تأتينا من المواطنين، لافتة إلى أن الكلاب المعقمة يتم تعليمها في حين أن الكلاب المطعمة لا يتم تعليمها، معقبة:"مساعدة الحيوان دليل على انسانيتنا، ورعاية الحيوان واجب إنساني علينا كلنا".

ووجهت تحية تقدير للدكتورة هالة السعيد لمساندتها ودعمها للمبادرات التي ينفذها الشباب.  

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