الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجامعة العربية: 223 فلسطينيا قضوا جراء الإعدام الميداني والقتل المتعمد

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، تصاعد الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.

وأشارت الجامعة العربية إلى أن 223 فلسطينيا قضوا جراء الإعدام الميداني والقتل المتعمد منذ بداية العام 2022.

ولفت السفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، في كلمته خلال أعمال الدورة 109 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين بالدول العربية، إلى الازدياد الكبير في أعداد الأسرى، وما تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، بما فيها الإهمال الطبي، يمثل أداة للقتل، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وأوضح أبو على أن عمليات الاقتحام تواصلت بالحرم الإبراهيمي للمسجد الأقصى المبارك من جانب جماعات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مع قيام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، باتباع سياسات التهجير القسري من خلال هدم المنازل.

و رحب أبو علي، في كلمته بتجديد التفويض الأممي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" حتى يونيو 2026، لافتا إلى أنها تمثل عنوان للالتزام الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

كما ثمن أبو على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن زيادة مساهمة الأمم المتحدة في ميزانية "الأونروا"، داعيا إلى سرعة تنفيذ القرار.

فلسطين تحذر من مخاطر اتساع أنشطة الاستيطان مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

والسبت، حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، من مخاطر اتساع نطاق النشاطات الاستيطانية مع تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل.

وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في المنظمة، في بيان، إن صعود أحزاب الفاشية الصهيونية يهدد بتصاعد غير مسبوق في النشاطات الاستيطانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية.

واعتبر البيان أن أحزاب اليمين تمكنت من فرض أجندتها على بنيامين نتنياهو، زعيم الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة، الذي قلص من مشاركته في موافقات البناء في المستوطنات بشكل كبير بنقل هذه الصلاحية إلى شريكه في الحكم بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب البيت اليهودي.

جامعة الدول العربية الحرب الإسرائيلية الشعب الفلسطيني فلسطين الإحتلال الإسرائيلي الحرم الابراهيمي

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