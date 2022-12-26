الإثنين 26 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سول تبيع 167.8 ترليون وون من السندات الحكومية في 2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، أنها تخطط لبيع سندات حكومية بقيمة 167.8 ترليون وون (131.5 مليار دولار أمريكي) في العام المقبل.

 

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، تمثل هذه القيمة انخفاضا بمقدار 800 مليار وون عن هذا العام، حيث تم بيع سندات بقيمة 168.6 ترليون وون.

 

وقالت الوزارة إن الحكومة تخطط لبيع ما قيمته الصافية 61.5 ترليون وون من السندات الحكومية في العام المقبل، مقارنة مع 104.8 ترليون وون لهذا العام. وتخطط الحكومة لإعادة تمويل السندات بقيمة 106.3 ترليون وون في عام 2023، مقارنة بـ 72.6 ترليون وون لهذا العام، وفق وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

 

وفي الربع الأول من العام، تخطط الحكومة لبيع سندات بقيمة تتراوح بين 42 ترليون وون و48 ترليون وون، مقارنة بـ 53.3 ترليون وون تم بيعها في الفترة من يناير إلى مارس من هذا العام.

 

وقالت وزارة المالية في بيان: "في عام 2023، قد تدخل سياسات التشديد النقدي العالمية المرحلة النهائية في أعقاب تباطؤ التضخم والمخاوف المتزايدة بشأن الركود". 

 

وأضافت وزارة المالية أن السوق المالية لكوريا الجنوبية قد تعاني من تقلبات أقل حدة في عام 2023 مقارنة بهذا العام، مع تراجع الضغوط التضخمية أيضًا.

 

وسيتم إصدار حوالي 30% من إجمالي بيع الديون بآجال استحقاق تبلغ سنتين أو ثلاث سنوات، في حين ستشكل سندات الخزانة التي تستحق السداد خلال 5 أو 10 سنوات حوالي 35% من الإجمالي. 

 

وستكون البقية عبارة عن سندات حكومية ذات أجل استحقاق يبلغ 20 عاما أو أكثر.

 

كوريا الجنوبية بيع سندات حكومية 167 تريليون وون 2023

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

آخر تحديث سعر الذهب ختام تعاملات اليوم الإثنين 26-12-2022

تعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على نايل سات وعرب سات

منح 36 درجة علمية.. تفاصيل اجتماع مجلس إدارة جامعة دمياط

«سيجارة».. نصر محروس يستعد لطرح أغنية جديدة لـ بهاء سلطان

الهيئة العامة للاستثمار والبريد يبحثان أوجه التعاون المشترك

ضبط كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر بحوزة شخصين بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اقتصاد مصر الرقمى

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مناورة روتينية أم تهديد: الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية على الحدود اللبنانية

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا