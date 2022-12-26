سول تبيع 167.8 ترليون وون من السندات الحكومية في 2023

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، أنها تخطط لبيع سندات حكومية بقيمة 167.8 ترليون وون (131.5 مليار دولار أمريكي) في العام المقبل.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، تمثل هذه القيمة انخفاضا بمقدار 800 مليار وون عن هذا العام، حيث تم بيع سندات بقيمة 168.6 ترليون وون.

وقالت الوزارة إن الحكومة تخطط لبيع ما قيمته الصافية 61.5 ترليون وون من السندات الحكومية في العام المقبل، مقارنة مع 104.8 ترليون وون لهذا العام. وتخطط الحكومة لإعادة تمويل السندات بقيمة 106.3 ترليون وون في عام 2023، مقارنة بـ 72.6 ترليون وون لهذا العام، وفق وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وفي الربع الأول من العام، تخطط الحكومة لبيع سندات بقيمة تتراوح بين 42 ترليون وون و48 ترليون وون، مقارنة بـ 53.3 ترليون وون تم بيعها في الفترة من يناير إلى مارس من هذا العام.

وقالت وزارة المالية في بيان: "في عام 2023، قد تدخل سياسات التشديد النقدي العالمية المرحلة النهائية في أعقاب تباطؤ التضخم والمخاوف المتزايدة بشأن الركود".

وأضافت وزارة المالية أن السوق المالية لكوريا الجنوبية قد تعاني من تقلبات أقل حدة في عام 2023 مقارنة بهذا العام، مع تراجع الضغوط التضخمية أيضًا.

وسيتم إصدار حوالي 30% من إجمالي بيع الديون بآجال استحقاق تبلغ سنتين أو ثلاث سنوات، في حين ستشكل سندات الخزانة التي تستحق السداد خلال 5 أو 10 سنوات حوالي 35% من الإجمالي.

وستكون البقية عبارة عن سندات حكومية ذات أجل استحقاق يبلغ 20 عاما أو أكثر.