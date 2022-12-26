«ما أهمية صندوق دعم الأسرة المصرية وتوثيق الطلاق؟».. محامية تُجيب

أعلن وزير العدل المستشار عمر مروان، عن موافقة الأزهر والأوقاف والإفتاء على توثيق الطلاق، ونحن مطمئنون لكل الأحكام الموجودة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الوزير، في بيان له، أن هناك صندوقًا لدعم الأسرة المصرية، يتكفل بدعم الأسرة في أوقاتها الحرجة، على أن تسهم الحكومة في هذا الصندوق بقدر ما يسهم فيه المتزوجين.

وعن أهمية وجود صندوق لدعم الأسرة المصرية، قالت المحامية أميرة أبو العز، إن الصندوق يكتسب أهميته من احتوائه على الدعم اللازم للأسرة في حالة وجود أي مشكلة لا تستطيع حلها".

وعن توثيق الطلاق، قالت لـ"الدستور"، إنه يكتسب أهميته من حصره للحقوق والحالات، وذلك للوقوف على أسباب الطلاق ومناقشتها للحد منها".

وأضافت:"سيكون هناك تسجيل لقسيمة الزواج، وسيضع الزوج بعض الرسوم في الصندوق، ولكن سيتم تحديد قيمة هذه الرسوم عقب الاجتماع مع شركات التأمين كما تحدد الدولة لمراعاة الأطفال والحفاظ على استقرارهم ودعهم".