اكتساح مصري بالجولة الأولى لبطولة الأندية العربية لتنس الطاولة رجال

افتتحت الأندية المصرية على صعيد الرجال مساء اليوم الإثنين، منافسات البطولة العربية للأندية لتنس الطاولة والتي تقام في القاهرة خلال الفترة ما بين 25 وحتى 31 ديسمبر.

وتستضيف الصالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، البطولة ويشارك فيها 39 فريقا من مختلف الدول العربية و6 فرق مصرية على صعيد الرجال والسيدات.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره خانينوس الفلسطيني بنتيجة 3-0 بمشاركة كل من يوسف عبدالعزيز ومحمد شومان ومحمد البيلي والتغلب على كل من حسين حجاج وأسعد رحيم ويوسف مشتهي على التوالي.

وفي نفس التوقيت، تمكن الزمالك من الفوز على جمعية شبيبة الخروب الجزائري بالنتيجة نفسها بمساهمة كل من محمود أشرف وأحمد صالح ومحمد وليد أمام كل من سامي خروف ووفي شمس الدين عبادلي وزين الدين عزوزي.

أما الممثل المصري الثالث، نادي إنبي، فقد فاز أيضا 3-0 على الأمل عطبرة السوداني بمشاركة كل من علي غلاب وإسلام سنبل وعبدالرحمن حجاجي ضد محمد الهادي وأبانوب سمير وعبدالقادر أحمد.

يذكر أن فرق السيدات المصرية والتي تتمثل في الأهلي والزمالك وجزيرة الورد، قد تمكنت من الفوز في مبارايات الجولة الأولى صباح اليوم على كل من الأهلي صيدا اللبناني والأقصى عطبرة السوداني والرياضي الكويتي على التوالي.

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