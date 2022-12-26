الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«مخدرات فى الفرح ومحضر بفستان الزفاف».. والد «عروس المحلة» يستغيث

عروس المحلة
عروس المحلة

أكد والد عروس المحلة، التي تعرضت للضرب على يد عريسها بعد انتهاء حفل الزفاف، لخلاف على أولوية الجلوس بسيارة الزفاف هل لوالدتها أم لشقيقته، أن أسرة العريس حضرت لمنزلهم وهددتهم من جديد بتحطيم المنزل، بعد وصلة من السباب بأبشع الألفاظ، لإجبارهم على التراجع عن المحضر وإتمام الزواج.

وناشد لطفي محمد، أجهزة الأمن ومدير أمن الغربية، بسرعة التدخل لحمايتهم مما أسماه بـ"بطش أسرة العريس"، مؤكدًا أنهم اقتحموا الشارع والمنزل وحاولوا التعدي على أسرته، خاصًة بعد رفضه التنازل عن حق ابنته «العروس» وشقيقها من أصحاب الهمم والذي تعرض للاعتداء أيضًا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور": «العريس ظل طوال الحفل يتعاطي المخدرات ويرقص بالأسلحة، وبعد انتهاء حفل الزفاف، وقعت مُشادة كلامية، قام على أثرها العريس بسحل ابنته وجرها من شعرها وألقاها على الأرض، وبدأ في تسديد الضربات لها، حتي تمزق الفستان من شدة الضرب، وضرب ابنه عندما تدخل لإيقاف اعتدائه علي شقيقته وكذلك أمها وأختها».

وأضاف أنه توجه إليه وحاول منعه إلا أنه سب الجميع وترك العروس علي الأرض وتكفل أهله بالسب واللعن، ولم يتركونا إلا عندما حضرت الإسعاف فقمنا بنقل ابنتي للمستشفي بدلًا من عش الزوجية.

وتابع أن أهل العريس هددوه هو وأسرته، وناشد الأمن بالتدخل لحماية أسرته مما أسماه جبروت أسرة العريس، مطالبًا بالتحقيق وتفريغ كاميرات التصوير الخاصة بقاعة الحفل.

وتلقت أجهزة الأمن بالغربية إخطارًا من مستشفى المحلة العام باستقبال فتاة تدعى "م ل"، عروس مصابة بكدمات في الوجه إثر تعدي عريسها عليها بالضرب بعد انتهاء حفل الزفاف بإحدى قاعات الأفراح بقرية بلقينا بدائرة مركز المحلة.

جاء ذلك بعد نشوب مشادة كلامية بين العروسين بسبب الخلاف بينهما على أولوية ركوب شقيقة العريس وأم والدة العروس في الكرسي الأمامي في السيارة الخاصة لزفاف العروسين، وتطور الأمر إلى تعدي العريس على العروس وشقيقها بالضرب، وطرد والدتها من السيارة، الأمر الذي دفع العروس بفستان الزفاف وأسرتها إلى التوجه إلى ديوان مركز شرطة المحلة لتحرير محضر ضد العريس تتهمه بالتعدي بالضرب عليها وعلى أسرتها.

واتهمت زوجها بالاعتداء عليها بالضرب المبرح وإحداث بعض الإصابات في أماكن متفرقة بالجسم، وفشلت مساعي الأقارب في الصلح بين العروسين، وتم حرير محضر بالواقعة، حمل رقم 8813 لسنة 2022، وتم تحويل العروس إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطبى عليها وبيان ما بها من إصابات.

أسرة العروس المعتدي عليها بالمحلة تستغبث لمنع أسرة العريس من البطش بهم أصحاب الهمم اجهزة الامن المحلة الكبري اللواء محمد عمار الكشف الطبى بمحافظة الغربية تعدي زوجها عليها زفاف العروسين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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«مخدرات فى الفرح ومحضر بفستان الزفاف».. والد «عروس المحلة» يستغيث

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