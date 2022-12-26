الإثنين 26 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية ترد على نظيرتها الشمالية وترسل طائرتها المسيرة إلى بيونج يانج

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

جاء رد كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، سريعا على نظيرتها الشمالية، اليوم الاثنين، وأرسلت طائرتها المسيرة إلى بيونج يانج.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، بأن الجنوب أرسل رسائل تحذيرية، وأرسل المقاتلات وطائرات الهليكوبتر الهجومية وطائرات حربية أخرى لإبعادها.

وأكدت هيئة الأركان المشتركة أنها أجرت عملياتها على نطاق محدود تجنبا للإضرار بالمدنيين، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب.

ووصفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اقتحام الطائرات الكورية الشمالية دون طيار المجال الجوي للبلاد، بأنه استفزاز واضح، وتعهدت بالرد بشكل حاسم.

من جانبه، أصدر الجيش الكوري الجنوبي إفادة صحفية، قال فيها إن هذا الصباح، اكتشف جيشنا آثار طائرات مسيرة كورية شمالية في منطقة مقاطعة كيونغ جي دو، وهو استفزاز واضح من كوريا الشمالية وتدخل في مجالنا الجوي، سيواصل جيشنا الرد بحذر وحزم على هذه الاستفزازات من جانب كوريا الشمالية".

وأوضح الجيش الكوري الجنوبي أن 5 طائرات مسيرة اقتحمت المجال الجوي، بينها طائرة حلقت فوق العاصمة سيئول.

وفي السياق ذاته، ذكرت قناة "واي تي إن" الكورية الجنوبية أن نحو 30 رحلة جوية في كوريا  الجنوبية تم تعطيلها بعد تجاوز طائرات مسيرة كورية شمالية الحدود بين الكوريتين دون إذن سيئول.

اتهام كوري جنوبي ونشر طائرات حربية وإطلاق طلقات تحذيرية

اتهمت كوريا الجنوبية، الاثنين، كوريا الشمالية بإرسال عدد من الطائرات المسيرة التي عبرت حدودها، ما دفع سيول إلى نشر طائرات حربية وإطلاق طلقات تحذيرية لصدها.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول في بيان، إن "عددا من الطائرات المسيرة الكورية الشمالية غزت مجالنا الجوي" في المناطق الحدودية حول إقليم جيونغجي، بينما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن إحدى الطائرات الحربية وهي طائرة هجومية خفيفة من طراز "كي ايه-1" تحطمت في وقت لاحق في منطقة هوينغسيونغ، وذلك بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

كوريا الجنوبية ​كوريا الشمالية​ بيونغ يانغ طائرات مسيرة كوريا

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