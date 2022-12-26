استعدادات جامعة برج العرب التكنولوجية لامتحانات الفصل الدراسي الأول

تستعد جامعة برج العرب التكنولوجية لتنظيم وعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للجامعة للعام الدراسي الجاري 2022_2023 التي سيتم عقدها خلال يناير المقبل وفقًا لجدول زمني تم وضعة التزاما بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022\2023.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور محمد مرسي الجوهري، الانتهاء من إعداد جداول الامتحانات وإعلانها للطلاب مع وضع ضوابط تنظيم الامتحانات وشكل الامتحان، مشددا على الالتزام بما تم تدريسه فعليا من المقررات الدراسية في الامتحانات ومواصفات الورقة الامتحانية.

عقد الاختبارات على مرحلتين

وأوضح أنه من المقرر أن تعقد الاختبارات علي مرحلتين، الأولى: المرحلة العملية لكلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة يوم 24 ديسمبر، ويومي 2،4 من شهر يناير المقبل قبل بداية الامتحانات النظرية ولكلية تكنولوجيا العلوم الصحية من يوم 4 يناير المقبل ليوم 18 يناير تزامنًا مع الامتحانات النظرية.

أما المرحلة الثانية: المرحلة النظرية لكليتين تكنولوجيا الصناعة و الطاقة و كلية تكنولوجيا العلوم الصحية على أن تعقد الاختبارات خلالها علي فترتين من 9:30 صباحا إلى 11:30 صباحا و من 12:30 مساءً الي 2:30 مساءً.

جداول وأماكن الامتحانات

وفي سياق متصل أعلنت جامعة برج العرب التكنولوجية الجداول الخاصة بالامتحانات وأماكنها وأرقام جلوس الطلبة ومواقع لجان الامتحانات، مؤكدة أنها ملتزمة بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري.

جداول الأمتحانات

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