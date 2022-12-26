الإثنين 26 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

برومو «وبينا معاد» يخطف الأضواء.. والعرض رأس السنة على شاشة «dmc»

وبينا ميعاد
وبينا ميعاد

طرحت الشركة المنتجة لـ"وبينا معاد" البرومو الرسمي للمسلسل، الذي يبدأ عرضه على شاشة «dmc» مطلع 2023 بالتزامن مع السنة الميلادية الجديدة، ولاقى البرومو رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإشادات واسعة من الجمهور.

وتدور أحداث مسلسل "وبينا معاد" في إطار اجتماعي إنساني، ويحمل العمل الطابع العائلي بصبغة العلاقات المجتمعية والإنسانية، إذ يناقش العمل قصة أم مصرية لديها أربع فتيات، وتتصادف مع أب أرمل لديه أربعة أبناء، ويأخذنا العمل في قصص وحكايات متفرقة من داخل المجتمع، تستهدف إلقاء الضوء على طريقة تعامل الأباء والأمهات مع أبنائهم.

https://fb.watch/hEQClVDM7A/ 

ويقوم العمل على البطولة الجماعية، حيث تقدم شيرين رضا شخصية "نادية"، ويقدم صبري فواز شخصية "حسن"، وتدور بينهما الكثير من الأحداث التي لا تخلو من الكوميديا الاجتماعية في إطار راق.

ويواصل فريق العمل تصوير مشاهدة الأخيرة، بالتزامن مع بدء عرضه على شاشة قناة "dmc" و"dmc دراما"، ومنصة watch it، ويكثف المخرج هاني كمال مشاهد التصوير حتى ينتهي من العمل كاملا خلال 15 يوما.

مسلسل "وبينا معاد" يشارك في بطولته كل من شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح والذي يغني داخل أحداث المسلسل بجانب غنائه لأغنية التتر، ويشاركهم البطولة النجوم بسمة، ومن جيل الشباب هاجر الشرنوبي، كنزي رماح، داليا شوقي، خالد أنور، وآخرين، بالإضافة للفنانة القديرة داليا رشاد، والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال، وإنتاج "سكوير ميديا" إبراهيم حمودة وميريت أبوذكري وشامل شرف، بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

إلقاء الضوء العمل ف السن السنة الميلادية الجديدة الش العلاقات المتحدة للخدمات جيل حسن حكايات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

«مخدرات فى الفرح ومحضر بفستان الزفاف».. والد «عروس المحلة» يستغيث

«الإسكان»: إتاحة أراض جديدة مميزة بمشروع «بيت الوطن» للمصريين فى الخارج غدًا

بدء العمل بموقع كشف جديد للفوسفات في الوادي الجديد

محافظ بورسعيد يتقدم صفوف المشاركين فى تشييع جنازة النائب مصطفى كامل

أسماء الـ15 المطلق سراحهم فى صفقة «الجيش الليبى- الزاوية»

محافظ الإسماعيلية يبحث سُبل تذليل العقبات التي تواجه العمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

مؤمن المحمدي

ميسى ورونالدو

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مناورة روتينية أم تهديد: الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية على الحدود اللبنانية

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا