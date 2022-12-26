برومو «وبينا معاد» يخطف الأضواء.. والعرض رأس السنة على شاشة «dmc»

طرحت الشركة المنتجة لـ"وبينا معاد" البرومو الرسمي للمسلسل، الذي يبدأ عرضه على شاشة «dmc» مطلع 2023 بالتزامن مع السنة الميلادية الجديدة، ولاقى البرومو رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإشادات واسعة من الجمهور.

وتدور أحداث مسلسل "وبينا معاد" في إطار اجتماعي إنساني، ويحمل العمل الطابع العائلي بصبغة العلاقات المجتمعية والإنسانية، إذ يناقش العمل قصة أم مصرية لديها أربع فتيات، وتتصادف مع أب أرمل لديه أربعة أبناء، ويأخذنا العمل في قصص وحكايات متفرقة من داخل المجتمع، تستهدف إلقاء الضوء على طريقة تعامل الأباء والأمهات مع أبنائهم.

https://fb.watch/hEQClVDM7A/

ويقوم العمل على البطولة الجماعية، حيث تقدم شيرين رضا شخصية "نادية"، ويقدم صبري فواز شخصية "حسن"، وتدور بينهما الكثير من الأحداث التي لا تخلو من الكوميديا الاجتماعية في إطار راق.

ويواصل فريق العمل تصوير مشاهدة الأخيرة، بالتزامن مع بدء عرضه على شاشة قناة "dmc" و"dmc دراما"، ومنصة watch it، ويكثف المخرج هاني كمال مشاهد التصوير حتى ينتهي من العمل كاملا خلال 15 يوما.

مسلسل "وبينا معاد" يشارك في بطولته كل من شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح والذي يغني داخل أحداث المسلسل بجانب غنائه لأغنية التتر، ويشاركهم البطولة النجوم بسمة، ومن جيل الشباب هاجر الشرنوبي، كنزي رماح، داليا شوقي، خالد أنور، وآخرين، بالإضافة للفنانة القديرة داليا رشاد، والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال، وإنتاج "سكوير ميديا" إبراهيم حمودة وميريت أبوذكري وشامل شرف، بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.