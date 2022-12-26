مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يعلن عن فتح باب التسجيل في برنامج اللودج للدورة الرابعة

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن فتح باب التسجيل في برنامج اللودج للدورة الرابعة للعام 2023، وذلك بعد النجاح الكبير للبرنامج في نسخة الثلاث السابقة. و يعود برنامج اللودج في نسخته الرابعة تحت مظلة معامل البحر الأحمر التي تعد منصة لصناع الأفلام و الكتاب ومحترفي صناعة السينما، و تهتم بتقديم برامج فريدة لمساعدة المبدعين على تحقيق رؤيتهم و مشاريعهم من البداية وحتى الإنتاج. حيث يعتبر اللودج برنامجاً إبداعياً و مهنياً و جزءاً لا يتجزأ من معامل البحر الأحمر.

و يشتمل برنامج الدورة الرابعة من برنامج اللودج على دورة مكثفة مدتها 10 أشهر بالشراكة مع تورينو فيلم لاب وبرعاية فيلم العلا، وذلك لدعم صناع الأفلام الناشئين في المملكة العربية السعودية والعالم العربي وإفريقيا. وستحصل المشاريع المختارة على مزايا وفرص مبهرة، كإمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من المرشدين المبدعين وصناع السينما، وسيتم الإعلان عن الفائزين من خلال فعاليات سوق البحر الأحمر في الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي؛ بمجموع جوائز قيمتها 200،000 دولار أمريكي. و يركز اللودج على استقطاب مخرجي الأفلام الراوئية من أصحاب التجارب الناشئة، وسيتم النظر والبحث أيضاً بالطلبات المقدمة من أصوات واتجاهات راسخة تتميز بأساليب أكثر جرأة في عالم صناعة السينما.

و يدعو اللودج جميع صناع الأفلام و المنتجين العرب و السعوديين والمقيمين في السعودية والأفارقة، للمسارعة بالتقديم لإنتاج روائع سينمائية تستحق المشاهدة، وذلك قبل الموعد النهائي المقرر لإنتهاء

ويدعو برنامج الدورة الرابعة من اللودج جميع صناع الأفلام ووالمنتجين العرب و السعوديين و المقيمين في السعودية و الأفارقة، للمسارعة بالتقديم لإنتاج روائع سينمائية تستحق المشاهدة، و ذلك قبل الموعد النهائي المقرر لإنتهاء التقديم في 21 يناير 2023م