وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وعدد من الشخصيات العامة وممثلى وزارة الخارجية.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإعداد والتأهيل المتكامل للضباط الذين تم اختيارهم للعمل بمكاتب التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج .

وبدأت المراسم بعرض فيلم تسجيلى عن تاريخ الدبلوماسية العسكرية، أعقبها كلمة رئيس جهاز الملحقين الحربيين تناولت تقريرًا مفصلًا لدورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى لسنة 2022/2023، كما تم عرض فيلم تسجيلى تناول كل مراحل عملية التأهيل للعناصر التي تم اختيارها ليكونوا خير سفراء للقوات المسلحة بمختلف الدول الشقيقة والصديقة، وأداء أعضاء التمثيل الدبلوماسي العسكري الجدد قسم الولاء.

كما ألقى اللواء أ. ح محرز عبدالوهاب، القائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، كلمة قدم خلالها الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة لما قدمته من كل أوجه الدعم للارتقاء بمستوى عناصر التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصري بالخارج، مشيرًا إلى الجهد المبذول لإعدادهم وتأهيلهم ليكونوا قادرين على أداء المهام المكلفين بها على أكمل وجه.

وألقى الفريق أول محمد زكي، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما هنأهم بانتهاء دورة الإعداد والتأهيل التى تسبق توليهم المنصب، وطالبهم بمواصلة الإطلاع والمعرفة فى كل المجالات والتخصصات لبناء القائد الكفء القادر على تنفيذ كل ما يُكلف به من مهام، مع التمسك بالانضباط العسكرى والقيم والثوابت الأصيلة للقوات المسلحة.

ولفت إلى أن عملية انتقاء تلك العناصر تمت وفقًا لأسس علمية مدروسة وأن هؤلاء العناصر هم خير مثال يحتذى به بين رجال القوات المسلحة؛ نظرًا لما يتمتعون به من مقومات تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار.