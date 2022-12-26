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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

تعرف على موعد الكريسماس في مصر 2023

الكريسماس
الكريسماس

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء احتفالات الكريسماس الخاصة بها يومي 6 و7 من يناير المقبل.

موعد الكريسماس في مصر 2023

بينما احتفلت الكنائس الغربية في مصر وعلى رأسها الكاثوليكية من أقباط وسريان ومورانة ولاتين وكلدان وأرمن بعيد الميلاد المجيد، بالإضافة إلى كنائس أخرى مثل الأسقفية الإنجليكانية والروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس، بالكريسماس فعليا خلال الأمس وأمس الأول.

ويأتي الخلاف بين الكنيستين تقويميا فقط، وهو ما قاله قداسة البابا تواضروس الثاني في أحدث عظاته حيث هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني الكنائس المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد المسيح يوم 25 ديسمبر، وجاء ذلك في مستهل عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء السابق.

وقال قداسته: "أحب أن نهنئ إخوتنا في الكنائس المسيحية الذين سيحتفلون بعيد الميلاد المجيد يوم الأحد القادم، حسب التقويم الغربي في ٢٥ ديسمبر." وأضاف: "احتفالنا بعيد الميلاد هو احتفال واحد في العالم، ولكن اختلاف التقاويم بين الشرق والغرب يجعل وجود فارق ١٣ يومًا. ففي الغرب يحتفلون في ٢٥ ديسمبر ونحن في الشرق نحتفل يوم ٧ يناير، ولا علاقة لهذا الاختلاف بالإيمان أو العقيدة أو في المناسبة، ولكنه اختلاف التقويم أو اختلاف فلكي كما يقولون".

ويحتفل بالكريسماس يوم 24 و25 ديسمبر كل بلدان العالم فيما عدا 12 دولة فقط وهم مصر وأثيوبيا وروسيا وروسيا البيضاء وجورجيا ومقدونيا ومولدوفا وكازخستان والجبل الأسود وصربيا وأوكرانيا وأرمينيا.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد مساء 6 يناير 2023 بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويشارك في قداس عيد الميلاد المجيد لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخورس الشمامسة؛ والذي يترأسه الأرشيدياكون إبراهيم عياد، رئيس شمامسة الكاتدرائية.

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وائل لطفي

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