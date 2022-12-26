الإثنين 26 ديسمبر 2022
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الكرازة

الروم الملكيين يحتفلون بتذكار القدّيس الشهيد في رؤساء الكهنة أفثيميوس متروبوليت سرده

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل كنيسة الروم المليكيين اليوم بتذكار القدّيس الشهيد في رؤساء الكهنة أفثيميوس متروبوليت سرده

والقدّيس افتيموس متروبوليت سرده هو من أبطال المناضلين عن المعتقد الأورثوذكسي ضد ضلال محاربي الأيقونات، لا سيما في مجمع نيقية الثاني المسكوني سنة 787. وقد كلّفه هذا النضال الجريء، حتى في حضرة الأباطرة، حياته نفسها. فمات شهيد الحقيقة في 26 من هذا الشهر سنة 824.

وبهذه المناسبة تلقي الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: يا إخوتي، لم يترك الرّب يسوع المسيح جنوده، ولكنّه ملأهم فخرًا عندما أعطاهم أن ينتصروا قبل أن يعيشوا، وأن ينتصروا قبل أن يحاربوا... لقد أرادهم أن يمتلكوا السماء بأفضليّة عن الأرض...، لقد أرسلهم أمامه مثل الأبطال. لم يتركهم: لقد خلّص حرّاسه، ولم ينسهم.

طوبى لأولئك الّذين بدّلوا أعمالهم بالراحة، الأوجاع بالعلاج، الآلام بالفرح. إنّهم أحياء، إنّهم أحياء، ويعيشون بحقّ، أولئك الّذين عانوا الموت من أجل الرّب يسوع المسيح... طوبى لتلك الدموع الّتي أراقتها الأمّهات من أجل هؤلاء الأطفال: لقد أردن لهنّ نعمة المعموديّة... فلنرجُ أن يقبل ذاك الّذي تنازل واستراح في مزود أن يقودنا نحن أيضًا نحو المراعي السماويّة.

إلى أين تقود الغيرة؟... الجريمة المرتكبة اليوم تظهره لنا: فالخوف من منافس على الملكوت الأرضيّ قد ملأ هيرودس بالحزن؛ فقرّر أن يقتل "مَلِكَ اليهودِ الَّذي وُلِد" الملك الأزليّ؛ لقد حارب خالقه وقتل الأبرياء... ما الخطأ الّذي ارتكبه هؤلاء الأطفال؟ لقد كانت ألسنتهم خرساء، ولم تَرَ عيونهم شيئًا، ولم تسمع آذانهم شيئًا، ولم تفعل أيديهم شيئًا. لقد تلقَّوا الموت، اولئك الّذين لم يعرفوا الحياة... إنّ الرّب يسوع المسيح يرى المستقبل ويعرف أسرار القلوب، ويحكم على الأفكار ويستقصي النوايا  : لماذا تركهم إذًا؟... لماذا أهمل الملك السماويّ الّذي ولد للتوّ، رفاقه الأبرياء، فترك الحرّاس في مكانهم حول مزوده، حتّى أنّ العدوّ الّذي أراد أن يصل إلى الملك دمّر كلّ جيشه؟.

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وائل لطفي

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