ضبط 2128 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (2128) قضية تموينية متنوعة.

وكان من بين القضايا، ضبط 4 قضايا حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (8,825 طن أرز أبيض "عينى")، (29) قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (27,276 طن أرز أبيض "عينى")، (8) قضايا حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (124,620 طن أرز شعير "عينى")، (15) قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت (76,500 طن أرز شعير "مستندى") ، (5) قضايا غش أعلاف "مجهولة المصدر - غير صالحة للاستخدام" بمضبوطات بلغت (138,815 طن أعلاف حيوانية "عينى") ، قضية حجب أعلاف بمضبوطات بلغت (8,750 طن أعلاف حيوانية "عينى")، ضبط قضية أعلاف وأسمدة زراعية "غش - مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت (101 طن أعلاف حيوانية وداجنة "عينى").

كما ضبطت قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (3,750 طن دقيق أبيض "عينى" - 11,110 طن "سكر -مكرونة")، وكذا ضبط (772) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير غذائية بمضبوطات بلغت (17,200 طن دقيق أبيض "عينى" – 30,666 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" – 1600عبوة "معجون طماطم، زيت طعام"- 229 قطعة إكسسوار محمول- 540 بيض مائدة"- 341 عبوة سجائر)، وكذا ضبط (985) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (9 قضايا دقيق بلدى مدعم "مستندى – عينى" قضيتين تجميع بطاقات تموينية ذكية - 277 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 209 قضايا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 490 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (12,450 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 200 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى"- 238 بطاقة تموينية ذكية) ، وكذا ضبط (20) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (3,490 طن "سكر تموينى" – 581 إسطوانة بوتاجاز).. بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (320,797 طن "مستندى – عينى") أبرزها (12,450 طن دقيق بلدى "مستندى" – 200 كيلو جرام دقيق "عينى" - 20,950 دقيق أبيض "عينى" – 36,101 طن أرز أبيض "عينى" - 124,620 طن أرز شعير "عينى" – 76,500 طن أرز شعير "مستندى" - 41,776 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - 3,490 طن "سكر تموينى" – 540 بيض مائدة - 581 إسطوانة بوتاجاز – 341 عبوة سجائر – 1600 عبوة "معجون طماطم، زيت طعام" 248,565 طن أعلاف حيوانية وداجنة "عينى" – 229 قطعة إكسسوار محمول".

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.