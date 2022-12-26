وفد من مجلة نور للأطفال يزور كنيسة السيدة العذراء بالأقصر

قام وفد مجلة «نور» للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ضمن قافلتها لمدينة الأقصر بزيارة لكنيسة السيدة العذراء بالأقصر؛ حيث التقى الوفد مع الأنبا أرمنيوس، الأمين العام المساعد لبيت العائلة وعدد من أعضاء جمعية أصدقاء الكتاب المقدس؛ حيث تمت مناقشة مفهوم المواطنة وتطبيقها على أرض الواقع، والقواسم المشتركة ما بين الأديان السماوية، وهو ما عبر عنه الجانبان من تجسيد لتلك المعاني الجميلة، وتم عمل ورشة عمل مع الطلاب المشاركين عن هذه المفاهيم، وربطهم بمجلة «نور»، التي تستهدف جميع الفئات دون تمييز أو تحيز.

(منطلقات الإرهاب وركائزه)

قال الدكتور حمد الله الصفتي عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ومدير الشئون العلمية والثقافية ، إن أصحاب المصالح يريدون استغلال منطقة الشرق الأوسط ، لتحقيق مآربهم الشخصية وتنفيذ أجنداتهم الخاصة، مؤكداً أن من درس سيكولوجية الشعوب الشرقية، سيدرك جيدًا، أن ( الدين) هو المدخل الأساسي والرئيسي للسيطرة علي شعوب هذه المنطقة.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة ( منطلقات الإرهاب وركائزه)، والتي أقيمت تحت رعاية المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة الأزهر بمدينة نصر.

فى سياق متصل، أحيا مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ذكرى وفاة فضيلة القارئ الراحل الشيخ مصطفى إسماعيل- رحمه الله- الملقب بقارئ القصر الملكي، وبصاحب الموهبة الفذَّة في فنِّ تلاوة القرآن الكريم في عدة نقاط.

▪️ ولد فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل في 17 يونيو عام 1905م، بقرية ميت غزال، مركز السَّنطة، محافظة الغربية، وأتمَّ حفظ القرآن الكريم في كُتَّاب القرية قبل أن يتجاوز الثانية عشرة من عمره، ثم التحق بالمعهد الأحمدي في طنطا؛ ليتلقَّى علوم التجويد والقراءات.

▪️ وتميَّز الشيخ منذ صغره بأداء فذًّ في تلاوة كتاب الله عز وجل، وبراعة مُنقطعة النظير في التَّنقُّل بين أنغامها وألوانها، وحسنِ تعبيرٍ عن معاني آياتها وكلماتها بصوته وأدائه، ووقفِه وابتدائه، وتمكُّنه في تجويد وقراءات القرآن الكريم.

▪️ ذاعت شهرة الشيخ في محافظته والمحافظات المجاورة لها في بداياته، ثم انتقل إلى القاهرة، فزادت شهرته، وازدانت بصوته محافلُها ومناسباتُها.