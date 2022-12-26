محافظ الفيوم يناقش مخطط المرحلة الثانية من أعمال تطوير المستشفى العام

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع وفد مؤسسة "في محبة الرحمن" الخيرية، مخطط المرحلة الثانية من أعمال تطوير مستشفى الفيوم العام، التي تشمل تطوير قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، والتي تنفذها المحافظة بالتعاون مع مؤسسة "في محبة الرحمن" الخيرية.

كان محافظ الفيوم، قد استقبل وفد مؤسسة "في محبة الرحمن" الخيرية، لمناقشة المرحلة الثانية من خطة تطوير ورفع كفاءة قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي الفيوم العام، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى من أبناء المحافظة، وذلك بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الدمرداش مدير مستشفى الفيوم العام، والأستاذة نادية ذكي الكراني رئيس مجلس أمناء مؤسسة "في محبة الرحمن" للأعمال الخيرية، و هبة سعد المدير التنفيذي للمؤسسة, والمهندس كرم ذهني مدير المكتب الهندسي لتطوير المنشآت الطبية.

خلال اللقاء، أشاد محافظ الفيوم بالدور الهام والفاعل الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع قطاعات الدولة، لخدمة المواطنين والتيسير عليهم في كافة المجالات, مؤكداً أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية بأعمال التطوير، وتيسير جميع الإجراءات، للانتهاء من الأعمال بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

فيما أشار وكيل وزارة الصحة، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال مستشفي الفيوم العام بتكلفة بلغت مليون جنيه, وشملت الأعمال تطوير غرف الإنعاش, والجراحة, والعظام, وطوارئ الأطفال، مشيراً أنه سيتم البدء في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من التطوير خلال هذا الأسبوع، بعد اعتماد الرسم الهندسي.

وكان قد تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية لتوفيق أوضاع دور العبادة " الكنائس والمساجد" والمباني الخدمية الملحقة بها، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بهذا الشأن، خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والمهندس أيمن شكري عضو مجلس النواب، والعميد محمد ماجد الشيخ مدير إدارة شرطة الحماية المدنية بالفيوم، والشيخ محمد العش وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، والقس جون مكرم ممثل مطرانية الأقباط الأرثوزكس بالفيوم، وممثلي الكنيستين الكاثوليكية والإنجيلية، ورؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة.

أكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع على سرعة استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بمختلف دور العبادة لتوفيق أوضاعها، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى ضرورة التنسيق مع رؤساء الطوائف بهذا الشأن، خاصة أنه يتم التأكيد على هذا الأمر في الموافقات التي تعطيها الدولة لتقنين أوضاع دور العبادة والمباني الخدمية الملحقة بها، بما يمنح المواطنين الطمأنينة لآداء مناسكهم وطقوسهم الدينية.