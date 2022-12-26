الإثنين 26 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مسجل خطر بحوزته كمية من مخدر الفودو قبل ترويجها فى أوسيم

ضبط مسجل خطر
ضبط مسجل خطر

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على مسجل خطر متهم بحيازة كمية من مخدر الفودو، كما ضبط بحوزته مبلغ مالي من حصيلة ترويج المواد المخدرة، وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تورط عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين المتعاطين في أوسيم. 

بتكثيف التحريات تم التوصل لمناطق يتردد عليها المتهم لترويج المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الفودو.

اعترف المتهم أمام رجال المباحث أنه يروج المواد المخدرة بين عملائه، ويحصل عليها من تاجر مواد مخدرة أرشد عن هويته لرجال المباحث.

كما اعترف المتهم بتخزين المواد المخدرة بمسكنه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

مسجل خطر مخدر الفودو اوسيم مباحث الجيزة ترويج المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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