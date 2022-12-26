اللواء طارق نصير ناعيًا النائب مصطفى كامل: قيمة وطنية كبيرة

نعى النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، ببالغ الحزن والأسى، وفاة اللواء دكتور مصطفى كامل عضو مجلس الشيوخ الذي وافته المنية أمس.



قال اللواء طارق نصير إن اللواء مصطفى كامل قيمة وقامة وطنية كبيرة فهو أحد قادة القوات المسلحة ومن أبطال حرب أكتوبر المجيدة تتلمذت على يديه أجيال عديدة لا تزال تشيد بمواقفه وإنسانيته وانضباطه.





وأضاف نصير أن النائب مصطفي كامل تولي عدة مناصب قبل تعيينه عضو مجلس الشيوخ، حيث كان أحد قادة وحدات الصاعقة المصرية ومديرًا للكلية الحربية ومحافظ بورسعيد الأسبق ومستشار لأكاديمية ناصر العسكرية وأخيرًا عضوًا بمجلس الشيوخ.

ويدعو اللواء طارق نصير المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ودعا المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعضاء المجلس في بداية الجلسة العامة، اليوم، للوقوف وقراءة الفاتحة ترحمًا على النائب الراحل مصطفى كامل.

ونعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ببالغ الحزن والأسى، النائب مصطفى كامل، عضو المجلس، الذى وافته المنية وهو يؤدي مهام عمله البرلماني.

وقال في كلمته خلال الجلسة: كان رحمه الله مشهودًا له بالكفاءة طوال مدة خدمته بالقوات المسلحة، فهو أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة.

وأشار عبدالوهاب عبدالرازق إلى أن الراحل تقلد العديد من المناصب منها قائد قوات الصاعقة المصرية، مديرًا للكلية الحربية، ومحافظًا لبورسعيد، وكان وطنيًّا مخلصًا ومتفانيًا في عمله يشهد له على ذلك الجميع.

وبدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، في مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأكثر من عشرين عضوًا، عن استيضاح سياسات الحكومة حول خطة الإصلاح الإداري والنهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة، وتأتي مناقشة الطلب بعد موافقة الحكومة مناقشة الطلب كونه إدراجًا على جدول الأعمال في بند ما يستجد من أعمال، كما يتم مناقشة الطلب بحضور المستشار الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

