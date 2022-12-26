الإثنين 26 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

القومي للمرأة يعد دليلا تعريفيًا حول «تمكين وصول المرأة إلى دائرة صنع القرار»

المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة

أعد المجلس القومى للمرأة دليلاً تعريفيا حول «تمكين وصول المرأة الى دائرة صنع واتخاذ القرار»، وذلك تماشيا مع اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لتمكين المرأة .

و أكدت الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة التدريب بالمجلس، أن أهمية هذا الدليل  الذي اعدته اللجنة  تأتي  في ضوء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى احتفالية يوم المرأة المصرية فى مارس 2022 عن جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة ، مشيرة الى أن الدليل يهدف الى دعم المؤسسات فى رحلتها نحو تحقيق تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، لتحقيق تنفيذ السياسات العامة؛ حتى تأخذ فى اعتبارها قضايا تكافؤ الفرص والمرأة، ويعد أيضا هذا الدليل أحد الأدوات التى تدعم الموظفات الحكوميات للوصول إلى المناصب القيادية، كما  يمثل أحد إسهامات جمهورية مصر العربية فى إطار عضوية الشبكة الإقليمية الخاصة بمكانة النساء الموظفات فى مناصب المسؤولية فى الوظيفة العمومية؛ والتى تضم كل من الأردن - تونس _ المغرب _ مصر، حيث ستؤول رئاسة الشبكة إلى مصر الدورة القادمة، هذا بالإضافة إلى غرس ثقافة الإنصاف والمساواة فى الوظائف الحكومية، والجهاز الإدارى بالدولة. و إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين فى الاستراتيجيات والسياسات والمبادرات والمشروعات الخاصة بتنمية الجهاز الإدارى بالدولة. 

ويتضمن الدليل العديد من الموضوعات من بينها مدخلا نحو التعرف على عدد من العوامل الفاعلة فى عملية اختيار القيادات النسائية، ومقومات نجاح المرأة للإدارة والقيادة، وأهم المعوقات الوظيفية.

كما يتناول الفصل الأول الفرق بين مفهوم الإدارة والقيادة، ويطرح الفصل الثاني  إشكالية تمكين المرأة فى مجال العمل، و يتناول الفصل الثالث تنمية التواصل الفعال ومهارات تقويم الأداء، و الفصل الرابع أتى بعنوان العمل فى فريق عن بعد فى ظل الأزمات، و يوضح الفصل الخامس أهمية استطلاعات الرأى للتعرف على مدى الرضا الوظيفى، و يتناول الفصل السادس معايير الحوكمة والشفافية ومدى مساهمتها فى وصول المرأة الى المواقع القيادي. 

المجلس القومي للمرأة المرأة دائرة صنع واتخاذ القرار التنمية المستدامة رؤية مصر 2030

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاهتمام بالبشر

الأكثر قراءة

حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائى بدءًا من العام الدراسى المقبل

أوقف موكبه بعد رؤيتها.. الرئيس السيسى يدير حوارًا مع سيدة جالسة على الرصيف ويوجه بتلبية كل احتياجاتها (فيديو)

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة وفرصة لسقوط أمطار خفيفة

السيسى لسيدة على الرصيف: «هنعملك كل حاجة عنينا ليكى»..والأخيرة: «ربنا يخليك للمصريين»

حبس سائق بتهمة النصب على المواطنين بالقاهرة 4 أيام

محافظ الفيوم يناقش مخطط المرحلة الثانية من أعمال تطوير المستشفى العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد الباسوسي

الأفكار المرجأة تعود ليلا قراءة في رواية «آخر» للكاتب محمد القصبي

حسين دعسة

تطور لافت في الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبلها عام 2023

نبيل عبدالفتاح

فى مديح عوالم العزلة والكتابة «2-2»

محمود خليل

الرجل الذى ربح نفسه

محمد العسيري

البرد والرعد وريمونتادا الفيروس

ماجد حبته

مقاعدنا فى مجلس الأمن

منى رجب

يوم اللغة العربية ضرورة للهوية المصرية

مؤمن المحمدي

ميسى ورونالدو

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

مناورة روتينية أم تهديد: الجيش الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية على الحدود اللبنانية

انهيار البنية التحتية.. مدينة إسرائيلية تغرق في مياه الأمطار (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يوقف استخدام طائرات «F-35» بعد حادث سقوطها في أمريكا