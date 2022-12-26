الإثنين 26 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022.. تفاصيل

الاسكان الاجتماعى
الاسكان الاجتماعى

يبحث العديد من المواطنين عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022، حيث يكثر البحث خلال الساعات الماضية على جوجل عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022 فى هذا السياق ترصد الدستور الأوراق المطلوبة وكل ما تريد أن تعرفه عن شقق الاسكان الاجتماعى.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

كشفت وزارة الاسكان أن الطرح الجديد لشقق الاسكان الاجتماعى سيكون بداية الاسبوع المقبل

وأضافت وزارة الاسكان أن الدولة طرحت ما يقرب من (725) ألف وحدة سكنية فى خلال السبع السنوات الماضية بكافة محافظات مصر خاصةً فى المدن الجديدة فيما يقرب من (22) مدينة.

وتابعت وزارة الاسكان فى بيانات صحفية لها أنه نظرًا لتلك الجهود وصلت تكلفة المشروع ما يقرب من (150) مليار جنيه مصري، تشمل تنفيذ الوحدات وتشطيبها بكافة المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي.

توجد بعض الشروط حتى تستطيع امتلاك وحدة سكنية فى الاسكان الاجتماعي وتنشرها الدستور خلال السطور المقبلة

شروط فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022

أن يكون المتقدم لحجز الوحدة عاقل مصري الجنسية.

آلا يكون المتقدم أو أحد افراد اسرتة سبق الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري.

أن يكون المتقدم لحجز الوحدة السكنية من ابناء المحافظة او يعمل بها

ألا يقل عمر المتقدم للحجز عن (21) عاما وألا يتعدى عمره الـ (60) سنة كحد أقصى

ألا يكون سبق تخصيص وحدة للمتقدم أو أحد أفراد الأسرة أيًا كان

ألا يكون سبق تخصيص وحدة أ للمتقدم أو أحد أفراد الأسرة تنازل عنها للغير

ألا يكون سبق تخصيص وحدة للمتقدم أو أحد أفراد الأسرة بالشراكة مع آخرين

ألا يكون سبق تخصيص وحدة للمتقدم أو أحد أفراد الأسرة بالتنازل من الغير

ألا يكون المتقدم أو أحد افراد الأسرة استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان.

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