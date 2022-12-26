حبس المتهم بترويج مخدر الهيروين فى المرج

أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس شخص عثر بحوزته على مخدر الهيروين، وطلبت الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات التكميلية.

وأرسلت النيابة المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لإعداد تقرير بها، وأحرز السلاح وإرساله إلى المعمل الجنائي وإحراز التليفونات المحمولة.

كان قد تم ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كمية من الهيروين المخدر وزنت 500 جرام - فرد محلى - ميزان حساس - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتفين لتسهيل التواصل مع عملائه، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي.