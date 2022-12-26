محافظ المنيا خلال اجتماع مع كبار التجار والموزعين: الدولة وفرت كافة السلع

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اجتماعا تنسيقيا مع كبار التجار والموزعين ووكلاء الشركات الكبري، الموقف الحالي لمنظومة ضبط الأسواق والأسعار بجميع مراكز وقري المحافظة، ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وتوافر السلع الغذائية بالأسعار المناسبة والعمل على حل اية مشكلات أو عقبات أمام الوكلاء والتجار لتوفير السلع بالكميات المناسبة وضمان عدم تعطيش الأسواق.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، وممثلي مديرية الامن ومباحث التموين حيث أكد محافظ المنيا على أهمية التكاتف والمشاركة بالتزامن مع جهود الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين، مع ضرورة توحيد الجهود والسيطرة على الأسعار، والتزام التجار بالإعلان عن قائمة الأسعار للسلع وبخاصة الاستراتيجية.



وشدد المحافظ على تنفيذ التوجيهات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق من خلال حملات على كافة منافذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر كافة السلع وعدم رفع أسعارها وكذلك للتنبيه على أصحاب المحال التجارية والأسواق بإعلان قوائم الأسعار واظهارها للجمهور بشكل واضح، وذلك عقب انتهاء المهلة المحددة للإعلان عن أسعار المنتجات، والتي ستنتهي الأربعاء المقبل مع الاحتفاظ بالفواتير الخاصة بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحتكرين منهم.



وشدد "القاضي" على أنه لن يسمح باي محاولة لاستغلال المواطنين، وتعطيش الأسواق وخاصة أن الأجهزة التنفيذية بالدولة، وفرت كافة السلع والمواد الغذائية، تنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، لضبط الحالة العامة بالأسواق، والتخفيف عن كاهل المواطنين على مختلف الطبقات الاجتماعية.



طالب المحافظ، الحضور بتحقيق الأسعار العادلة التي تناسب كافة فئات المواطنين، وتوحيد الجهود في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم، للخروج بالبلاد من هذه الازمة، والعمل على التنسيق الدائم مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، موجها كبار التجار بتحديد مواقع المخازن التي تتوافر بها السلع الغذائية الخاصة بهم.



كما وجه المحافظ، بالاستمرار في تنفيذ معارض بجميع مراكز وقري المحافظة، لعرض المنتجات بأسعار مخفضة لكافة فئات المواطنين، ليتوافر بها جميع السلع والمواد الغذائية وكافة احتياجات ومتطلبات المواطنين، كما سيتم ارسال سيارات محملة بالمواد الغذائية لتجوب قري المحافظة، وذلك ضمن جهود المحافظة للحفاظ على تحقيق التوازن داخل الأسواق ومتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقري التابعة لها.

القاضي خلال أجتماعه

القاضي خلال أجتماعه

القاضي خلال أجتماعه

القاضي خلال أجتماعه

القاضي خلال أجتماعه

القاضي خلال أجتماعه