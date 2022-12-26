إزالة تعديات وإشغالات خلال حملة لشرطة المرافق بالجيزة

واصلت إدارة شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسؤولي الأحياء بالمحافظة، إعداد الحملات لإزالة التعديات والإشغالات من الميادين والشوارع، وضبط المتسببين في إعاقة حركة السير.

وأسفرت حملة استهدفت عدة مناطق منها إمبابة، والوراق، والدقي، والعجوزة، عن إزالة وتحرير 107 مخالفات تعد وإشغال طريق، لمحلات تجارية، وباعة متجولين، وكافيهات غير مرخصة.

كما أسفرت الحملة عن إزالة إعلانات بدون ترخيص، وعدد من المخالفات التي من شأنها تعطيل حركة المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.