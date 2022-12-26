قداسات عيد الميلاد المجيد ببازيليك سيدة السلام بشرم الشيخ

أقامت بازيليك العذراء سيدة السلام، بشرم الشيخ، عدة قداسات مختلفة، احتفالًا بعيد الميلاد المجيد، حيث ترأس الأب إرميا نشأت، راعي البازيليك، القداسات بالطقس اللاتيني باللغتين الإيطالية، والإنجليزية، والطقس القبطي.

شارك في القداسات عدد من الشخصيات المختلفة من الجنسيات المختلفة منهم: الإيطالية، والفرنسية، والبولندية والروسية، والأوكرانية، والفلبينية، والهندية، والتنزانية، والمصرية. وقدم الأب إرميا الشكر لجميع الحضور، متمنيًا لهم أعيادًا ميلادية مجيدة.

واستقبل أمس، الأب صموئيل جرجس، راعي كنيسة القديس بطرس والقديسة حنة للأقباط الكاثوليك، بطنطا، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وخلال اللقاء، أعرب الأب صموئيل عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس بدورها أهمية الترابط الوطني بين أبناء المحافظة. جاء ذلك بحضور سيادة اللواء محمد شوبير، مساعد مدير أمن الغربية، والدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا، والأستاذ ممدوح النجار، رئيس حي أول طنطا، والدكتورة نشوى عاشور، ممثل عن حزب مستقبل وطن، والأستاذة مروة الموافي، ممثل عن حزب الوفد.